Lebilincselő szerelmi történettel várja a nézőket a Life TV új sorozata

Vadonatúj török sorozatot indított június 1-től a Life TV. Főszerepben a Szulejmán gyönyörű sztárja, Özge Gürel és Törökország egyik legsármosabb férfi színésze, Can Yaman látható.

A török sorozatgyártás egyik legizgalmasabb darabjával erősíti hétköznap esti,

20 órakor kezdődő idősávját a Life TV. A szerelem íze című telenovella

varázslatosan szép, luxus környezetben játszódik, gyönyörű sztárok főszereplésével.

A történet Nazli, a nagy álmokat dédelgető, egyetemi tanulmányait szakácsnőként

finanszírozó fiatal lány és titokzatos, dúsgazdag munkaadója, Ferit között szövődő

szerelem kibontakozását meséli el.

A 81 epizódos prémium sorozat, miközben óhatatlanul bepillantást enged a török

gasztronómia rejtelmeibe, félreértéseken, szerelmi bonyodalmakon, romantikus,

szenvedélyes és olykor humoros jeleneteken keresztül bontja ki a főhősök szerelmi

életének alakulását.

A szerelem íze női főszereplője a Szulejmán című sorozat gyönyörű sztárja, Özge

Gürel, aki amellett, hogy hazája egyik legújabb sorozatcsillaga, világmárkák keresett

reklámarca és csaknem 4 milliónyian követik az Instagramon. Történetbeli párja az a

Can Yaman, aki filmszínészi karrierje mellett ügyvédként is dolgozik, 6 milliós

Instagram követőtáborral rendelkezik, Törökország legsármosabb férfiúi egyikének

tartják, és gyakran a török Jason Momoaként is emlegetik.