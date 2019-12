Meghalt George Michael húga

A nő 55 éves volt, fodrászként dolgozott. Holttestére a nővére, Yioda talált rá december 25-én este a nő londoni otthonában írja a brit Guardian alapján az Origo.

A rendőrség azt közölte: szerdán este 19:35-kor hívták őket a mentők a helyszínre, miszerint egy ötvenes éveiben járó nő meghalt. Mint mondták, nem bűncselekmény okozta a halálát.

BREAKING George Michael's sister Melanie Panayiotou dies suddenly at 55 on 3rd anniversary of his death https://t.co/Epeg2nJkcx pic.twitter.com/MoOzofXvXt

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) December 27, 2019