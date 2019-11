Meghan ismét pengeélen táncol a királynőnél

A hercegné és férje, Harry herceg most Amerikában tölti az ünnepeket.

Nem tölti Londonban a karácsonyt Harry herceg, Meghan hercegné és kisfiuk, Archie – írta meg a hirado.hu a palota bejelentését.

“Sussex hercege és hercegnéje a hónap végétől a családra koncentrál, s mivel az utolsó két karácsonyt Sandringhamben töltötték, idén az ünnepen most Doriával lennének” – szól a Just Jared által is közölt hivatalos nyilatkozat, mely

a bennfentesek szerint nem tetszett a királynőnek,

hiszen például Katalin hercegné az elmúlt években mindig össze tudta egyeztetni szüleivel és a királyi családdal a karácsonyt.

Meghan édesanyja, Doria Amerikában él, és bizonyára hiányzik a hercegnének a régi karácsonyok hangulata, amit most férjének és kisfiának is meg szeretne mutatni.

II. Erzsébet egyébként sem marad egyedül a vidéki birtokon, Katalin és Vilmos, valamint az uralkodó gyermekei, Károly herceg, Anna hercegnő, András herceg és Eduárd gróf, és az ő családjaik a sok-sok unokával mind ott lesznek a családi vacsorán és az ajándékozáson.