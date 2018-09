Megkerült Judy Garland 13 éve ellopott cipője

Megtalálták Judy Garland 13 éve ellopott piros cipőjét, amelyet az Óz a csodák csodája című filmben viselt.

Az FBI keddre ígért sajtóértekezletet a cipő megkerülésével kapcsolatos részletekről. Egyelőre annyit árultak el a hatóságok, hogy a relikviát nyáron találták meg Minneapolisban.

A piros cipellőket a Grand Rapids-i Judy Garland Múzeumból lopták el 2005 augusztusában. A tolvaj egy ablakon át hatolt be a múzeumba, és a kis tároló vitrint betörve jutott hozzá a relikviához.

A pair of ruby slippers worn by Judy Garland in the 1939 film The Wizard of Oz, and stolen from the actress’ namesake museum in Minnesota more than a decade ago, has been recovered: https://t.co/5HsUe163VF pic.twitter.com/edKUFiwWpf

— FBI (@FBI) September 4, 2018