Meglepő dolog derült ki Katalin hercegné ujjairól

Vilmos herceg mosolygós és mindig jól öltözött hitvese állandó rivaldafényben éli életét, ezért is meglepő az a testi jellegzetessége, amelyet csak most szúrtak ki: három középső ujja majdnem egyforma hosszú! A Bors cikke szerint ez azért is különleges, mert a legtöbb ember középső ujja általában jóval hosszabb a mutató- és gyűrűsujjánál.

Az angliai Rákkutató Intézet szerint az ujjak hosszúsága rengeteg mindenről árulkodhat, például kisebb eséllyel alakult ki prosztatarák azon férfiak esetében, akiknek a mutatóujjuk hosszabb a gyűrűsnél. A Bors szerint a kutatásokból az is kiderül, hogy hosszabb mutatóujj esetében kisebb a szívbetegség kockázata, ám a nőknél ugyanez a tulajdonság nagyobb esélyt jelent a mellrák kialakulására, de termékenységre is utal. Szakértők szerint a hosszú mutatóujjal rendelkezők esetében gyakrabban alakul ki skizofrénia, allergiák, ekcéma és szénanátha.

Norvég kutatók szerint viszont akiknek mutató- és gyűrűsujjuk megegyező hosszúságú, gyakran érzékenyebb emberek, és hajlamosabbak a szorongásra és a depresszióra.

Katalin hercegné tehát ebből a szempontból is különleges jelenség, hiszen három közel egyforma hosszúságú ujja nem mindennapi tulajdonság, emiatt azonban a szokásosnál is nehezebb megjósolni, vajon mi vár rá a jövőben.

