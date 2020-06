Megrendezik az MTV videós zenei díjátadóját New Yorkban

Megrendezik augusztus végén az MTV Video Music Awards (VMA) gáláját New Yorkban – jelentették be hétfőn a szervezők.

Az MTV videós zenei díjátadója lesz az első nagy, zárt térbe meghirdetett rendezvény, amelyet a koronavírus-járvány miatti korlátozások elrendelése óta engedélyeznek a metropoliszban.

A szervezők és Andrew Cuomo New York-i kormányzó is elmondták, hogy a ceremónia megrendezésénél szigorú egészségbiztonsági szabályokat vesznek figyelembe. A járványhelyzettől függően korlátozott számú közönséget engednek csak be a gála színhelyére, a 19 ezer férőhelyes brooklyni Barclays Centerbe, de ha kell, közönség nélkül tartják meg a rendezvényt.

Az augusztus 30-ra kitűzött zenei díjátadó gálát a tervek szerint számos fellépővel szervezik meg.

A hagyományosan sok sztárral és nagy közönség előtt zajló díjátadók március közepe óta a járvány miatt a virtuális térbe költöztek, előre felvett vagy online közvetített fellépések tarkították műsorukat.

A zenetévé közleménye szerint a díjátadó néhány meghívott előadója New York jellegzetes helyszíneiről jelentkezik majd be fellépésével.

A műsorban szereplő művészek nevét később jelentik majd be.

Az Egyesült Államokban New York volt az egyik legnagyobb gócpontja a koronavírus-járványnak, a fertőzések számának csökkenésével a város most négy lépcsőben kezdte el lazítani a szigorú járványügyi korlátozásokat.

Borítókép: Rosalia spanyol énekesnő elismerésével az MTV Video Music Awards kiosztóján a New Jersey állambeli Newarkban 2019. augusztus 26-án