Műszőrmére váltott II. Erzsébet

Állatvédők ezért megdicsérték az angol királynőt.

Megdicsérte II. Erzsébet angol királynőt a PETA nemzetközi állatvédő szervezet kedden, mert az uralkodó állatprém helyett műszőrmével díszített ruhát visel.

A Buckingham-palota közleményében hangsúlyozta, hogy a királynő számára tervezett új ruhákhoz már nem használnak többé állati prémet, csak műszőrmét. Ugyanakkor hozzáfűzték, ez nem azt jelenti, hogy II. Erzsébet meglévő ruhatárából eltávolítják a szőrméket, és az összes szőrmés ruhadarabját lecserélik.

„A királynő továbbra is hordani fogja ruhatára meglévő darabjait”

– írták.

Angela Kelly, aki hosszú ideje felel a királynő ruhatáráért, előzőleg egy új könyvben szólt arról, hogy II. Erzsébet nem akar többé állati szőrmét hordani. A The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe (Az érme másik oldala: a királynő, az öltöztető és a gardrób) című könyvben Kelly azt írja:

„ha őfelségének különösen hideg időben lesz elfoglaltsága, amelyen meg kell jelennie, 2019-ben már műszőrmét fog viselni, hogy melegen tartsa”.

A PETA brit szervezete viszont hangsúlyozta, hogy

„a királynő elhatározása összhangban áll sok előrelátó fogyasztó, vállalkozás és nemzet gondolkodásával, amelyek felismerték, hogy az innovatív műszőrmék használata jobb a környezetnek, és megóvja az állatokat a sanyarú sorstól és a véres, fájdalmas haláltól”.

Az állatvédők szóvá tették: azt is fontolóra kellene venni, hogy a királynő testőrségének medveprémkucsmáját – amelyet Kanadában kilőtt medvék bundájából készítenek – ugyancsak műprémre kellene cserélni.

Borítókép: II. Erzsébet brit királynő a British Airways brit légitársaság fennállásának 100. évfordulója alkalmából tartott ünnepségre érkezik Londonban 2019. május 23-án