Nálunk is felép a Monty Python egykori tagja

Az utolsó alkalom látni engem, mielőtt meghalok című előadás John Cleese önálló estje.

2020. április 24-én a MOM Sportban ad önálló estet John Cleese, a Monty Python egyik alapítója, a Waczak szálló alkotója.

Az előadás a Last Time to See Me Before I Die, vagyis Az utolsó alkalom látni engem, mielőtt meghalok címet viseli, de valószínűleg nem lesz komor hangulatú, egyébként is, a 80 éves Cleese már egy ideje turnézik vele.

Az esemény Facebook-oldalát itt találja, jegyek 7900 és 24900 forint között kaphatók.