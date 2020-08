Naomie Harris rövidfilmmel támogatja a klímaváltozás lassítását

Naomie Harris brit színésznő, a James Bond-filmek sztárja és Brian Eno brit zenész is közreműködött abban a rövidfilmben, amely a klímaváltozás elleni cselekvést követelőket támogatja.

A Skyfall, a Spectre és a bemutatás előtt álló No Time To Die című 007-es mozik Eve Moneypennyje a hangját adta az animációnak, amely a fenyegető klímaváltozáson kívül bemutatja az egyre gyorsuló fajpusztulás veszélyét is.

„Büszke vagyok, hogy a hangomat kölcsönözhettem a projektnek, amely reményeim szerint arra készteti a nézőket, hogy sürgősen álljanak az Extinction Rebellion (Kihalási lázadás) mozgalma mögé” – írta közleményében Harris a film bemutatása előtt.

A We Must Act Now (Most kell cselekednünk) című film az első darabja annak a két animációnak, amely az Extinction Rebellion támogatására készült. A mozgalom Nagy-Britanniából indult és ezreket indított békés tüntetésekre a klímaváltozás lassításáért tavaly.

A második résznek Keira Knightley brit színésznő kölcsönzi a hangját, a globális felmelegedés elleni azonnali akcióért áll ki.

A kisfilmek zenéjét Brian Eno, a Roxy Music egykori billentyűse szerezte.