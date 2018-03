Nemi erőszakkal vádolják Kim Ki-dukot

A művészfilmes koreai rendezőről nem először állítják, hogy szexuális ragadozó. Az új vádak három színésznőtől származnak, akik egy nyomozós hírműsorban tárták fel történetüket.

Mindhárom nő névtelenül nyilatkozott. Az állítások hatására a N.E.W. nevű dél-koreai filmforgalmazó elhalasztotta Kim Ki-duk új filmje, a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon már vetített Human, Space, Time and Humannek a bemutatását.

A most előálló nők egyike ugyanaz a színésznő, aki már korábban is szexuális zaklatással vádolta a rendezőt – írja a port.hu. A bántalmazott nő azt is állítja, hogy a Moebius című 2013-as film első forgatási napján Kim megpofozta. Az alkotó azzal védekezett, hogy ő csak instruálta a színésznőt.

Egy decemberi bírósági meghallgatáson egyébként már ejtették a szexuális zaklatás vádját a dél-koreai rendező ellen, ugyanakkor 4 ezer 700 dollárnak megfelelő bírságot szabtak ki rá. A bántalmazott színésznő ezután kampányba kezdett a közösségi médiában a Berlinale ellen: képmutatással vádolta a szervezőket, amiért elvileg támogatták a #MeToo mozgalmat, miközben meghívták Kim Humanjét a programjukba.

A most adásba került műsorban a nő újabb vádakkal is előállt. Elmondása szerint Kim már a produkció előkészületi fázisában folyamatosan szexuális ajánlatokkal zaklatta, egyszer pedig egy másik színésznővel együtt bezárta őket egy szobába. A színésznő szerint ezután azért rúgták ki a filmből, mert nemet mondott a rendező nyomulására.

Egy másik színésznő hasonló dolgokról számolt be, ám ő sokkal rosszabbul járt. „Kim, az egyik színész, Cho Jae-hyun és a menedzsere minden éjjel eljöttek a szobámhoz, mint a hiénák, és ott kopogtattak. Egyedül voltam, és nagyon féltem, hogy valamelyikük bejön” – nyilatkozta a nő, akinek a félelme végül valóra is vált: állítása szerint a rendező és a színész is megerőszakolták, amit a színész menedzsere is megkísérelt.

„Kim annyira megszállottja a szexnek, hogy olyan, mintha a filmeket is emiatt forgatná” – mondta a színésznő. A Variety értesülései szerint Kim Ki-duk jelenleg Hongkongban tartózkodik, és nem érték el, hogy reagáljon.

A dél-koreai rendezőt hazánkban is sokan ismerik és szeretik. Olyan filmek fűződnek a nevéhez, mint a Tavasz, nyár, ősz, tél… és tavasz, Az irgalmas lány, a Lopakodó lelkek, Az íj vagy az Idő. Műveit rendszeresen beválogatják az A-listás fesztiválok programjába. Pieta című munkája 2012-ben Arany Oroszlánt nyert Velencében, de a művészt Cannes-ban és Berlinben is díjazták.

