Nyomozó szeretne lenni a Trónok harca színésznője

Sophie Turner egy interjúban arról beszélt, hogy mentális egészsége érdekében biztosan visszavonul egy időre a színészettől.

A Trónok harca Sansája, Sophie Turner egy friss interjúban azt mondta, szünetet kell tartania a mentális egészsége érdekében, az is megfordult a fejében, hogy inkább rendőr lenne színész helyett.

Sophie Turner dr. Phil podcastjában, a Phil in the Blanksben vallott arról, hogy „a mentális egészsége érdekében” egy időre biztosan visszavonul a színészettől, úgy érzi, muszáj magára figyelnie.

„Öt vagy hat éve küzdök depresszióval, a legnagyobb kihívás számomra felkelni az ágyból, kimenni a házból. És persze megtanulni szeretni önmagamat” – árulta el a színésznő, akinek egy időben öngyilkos gondolatai is voltak.

Turner önbizalmát az internetes kommentek, főleg a testére vonatkozó beszólások is gyengítették, végül a terápia és a Joe Jonasszal való kapcsolata segített neki jobban lenni.

A színésznő arról is beszélt, hogy sok minden érdekli a filmes világon kívül is, most például azt tervezi, hogy elvégzi a rendőrakadémiát, és nyomozónak áll, régóta érdekli ugyanis, hogy az emberek miért követnek el bűntényeket.