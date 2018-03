Obamáék műsorokat készítenének a Netflixnek

Barack Obama volt amerikai elnök és felesége, Michelle sajtóhírek szerint műsorokat készítene a Netflix internetes műsorszolgáltatónak.

A The New York Times pénteken számolt be a tárgyalásokról jól értesült forrásokra hivatkozva. A cikk nyomán a Netflix részvényei szárnyalni kezdtek.

Egyelőre sem a Netflix, sem Obama szóvivője nem fűzött kommentárt az értesüléshez. Obama vezető tanácsadója, Eric Schulz egy közleményben csak annyit szögezett le, hogy az Obama házaspár hisz a történetmesélés inspiráló erejében, és keresik a módját, hogyan segíthetnének másoknak történeteik megosztásában.

A The New York Times szerint Obama nem arra használná netflixes műsorát, hogy azon keresztül válaszoljon Donald Trump elnöknek vagy konzervatív kritikusainak. A lap úgy tudja, szóba került, hogy a volt elnök esetleg olyan viták házigazdája lehetne, amelyek a klímaváltozás, a bevándorlás vagy az egészségügy kérdéskörét tárgyalnák.

Borítókép: AFP PHOTO / Saul Loeb