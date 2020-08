Sean Penn oltár elé vezette fiatal kedvesét

Egy meghívott vendég pletykálta el a hírt közösségi oldalán – írja a hirado.hu.

Harminckét év korkülönbség ide vagy oda, nem ritka, hogy pont ettől működnek szerelmek. A 60 éves amerikai színész Sean Penn és 28 éves barátnője Leila George két fontos bizonyíték alapján olybá tűnik, összeházasodtak – írja a New York Daily News.

Sean Penn, 59, reportedly married Vincent D’Onofrio’s 28-year-old daughter, Leila George.

“We are so happy for Leila George and Sean Penn getting married,” wrote philanthropist Irena Medavoy on Instagram. “We love you."https://t.co/x4QwFVSW5Q

— New York Daily News (@NYDailyNews) August 2, 2020