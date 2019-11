Taylor Swiftet is díjazták az MTV Europe Music Awards-on

A gálán Magyarországot Király Viktor képviselte.

Liam Gallaghert, Taylor Swiftet, Billie Eilish-t és a BTS-t is díjazták mások mellett az MTV Europe Music Awards vasárnapi sevillai gáláján.

Az eseményen Magyarországot Király Viktor képviselte, a hét kategóriában is jelölt Ariana Grande üres kézzel ment haza.

Két-két kategóriában győzött Taylor Swift és Billie Eilish. Előbbi lett a legjobb amerikai előadó és Me! című dalával megnyerte a legjobb video díját, utóbbi kapta a legjobb dal (Bad Guy) és a legjobb új előadó elismerést. Az első ízben odaítélt MTV Rock Icon díjat Liam Gallagher, az Oasis egykori frontembere kapta.

„Szeretném megköszönni az MTV-nek, hogy felismerték nagyszerűségemet”

– fogalmazott a díj átvétele után Liam Gallagher, aki új kislemezét, a Once-t, valamint az Oasis slágerét, a Wonderwallt adta elő, utóbbit vonószenekar kíséretével.

A koreai K-pop szupersztárja, a BTS ugyancsak két kategória díját hozta el: övék lett a legjobb élő produkció (Best Live), illetve a legnagyobb rajongótáborért (Biggest Fans) járó elismerés. Egy másik koreai csapat, az NCT 127 az ázsiai ország képviseletében először lépett színpadra az MTV Europe Music Awards 1994 óta íródó történetében.

A díjazottak közül színpadra lépett Halsey (Best Pop), a sevillai Rosalia (őt J Balvinnal közös slágeréért, a Con alturáért a Best Collaboration kategóriában ismerték el), Ava Max (Best Push). A hét kategóriában is jelölt Ariana Grande üres kézzel ment haza az MTV Europe Music Awardsról.

A sevillai FIBES konferencia és kiállítási központban rendezett show házigazdája Becky G volt, aki legnagyobb slágereiből egy egyveleget is előadott, valamint Akonnal közösen is énekelt.

Szintén a díjátadó fellépői között volt a Green Day és Dua Lipa: utóbbi nyitotta a show-t vadonatúj dalával, a Don’t Start Now-val. Az eseményen jelen volt Cristiano Ronaldo is, aki barátnőjével, Georgina Rodriguezzel pózolt a vörös szőnyegen.

A magyar nézői szavazatok alapján a 2019-as MTV Europe Music Awards hazai győztese, Király Viktor képviselte Magyarországot Sevillában.

A rajongók öt jelölt közül választhatták ki idei kedvencüket, Király Viktor mellett a Hősökre, Jumodaddyre, Kállay-Saunders Andrásra és a Mörkre is szavazhattak. A nagyszabású gálát élőben lehetett követni a magyar MTV műsorán is, az MTV EMA-t több mint 180 ország rajongói követték.

