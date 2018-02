Thy Sheridan a virtuális jövőbe visz bennünket

Alig 22 éves, de máris Steven Spielberg következő szuperprodukciójában játszik.

Nincs fiatal színész, aki ne irigyelné nagyon Thy Sheridan-t. A 22 éves texasi színész 11 éves korában már Brad Pitt-tel játszott.

Még nem volt nagykorú, mire meghajolt már a Cannes-i és Velencei Fesztivál díjátadóján is, volt Nicolas Cage, James McAvoy és John Travolta partnere, Terrence Malick után Jeff Nichols is főszerepet osztott rá, és 2015-ben egyszerre három filmje került be a Sundance Filmfesztivál versenyprogramjába.

És most jön a következő – minden eddiginél nagyobb – dobás: abszolút főszerepet játszik abban a filmben, amely sokak szerint mérföldkő lehet a mozi történetében.

Steven Spielberg ugyanis a virtuális jövőbe vezeti nézőit.

A Ready Player One (Ready Player One, hazai bemutató: március 29.) 2045-ben játszódik, amelynek sivár világából mindenki egy közös virtuális valóságba, az Oasisbe menekül – így a film kétféle, párhuzamos világban játszódik, vagyis minden szereplőnek az avatárja is játszik – írja az ICPress.

A különleges technikai megoldások mellett spielbergi izgalmat, és az 1980-as évek klasszikus filmjeivel, zenéivel és kompjúterjátékaival kapcsolatos nosztalgiát is bőven ígérő film valószínűleg még tovább lendíti Thy Sheridan karrierjét – és mert ennél magasabbra alig lehet már jutni, a színész rendezni szeretne.

„Kiskamasz koromig tulajdonképpen nem is láttam filmeket.Rengeteg a pótolnivalóm, és rengeteget tanultam az utóbbi években. És nem akarok megállni.”

Borítókép: ICPress