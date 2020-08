Új megjelenéssel ünnepli a húszéves jubileumot a Linkin Park (videó)

Egy eddig soha nem hallott felvétellel jelenti be a zenekar, hogy érkezik a 20 éves Hybrid Theory.

Egy egész generáció életét változtatta meg az ikonikus zenekar két évtizeddel ezelőtt megjelent albuma. A korong hihetetlenül gyorsan fogyott, világszerte mintegy 25 millió példányt adtak el belőle, igazi must have darab, ami tizenegyszeres platina lett. A rádiók rommá játszották őket, és a mai napig nincs 2000-es évek bulija legalább két Linkin Park szám nélkül.

A zenekar egy szempillantás alatt a kis klubok színpadáról a legnagyobb arénákig menetelt és hihetetlenül gyorsan a legnagyobb fesztiválok headlinerei között találta magát. Koncertjeikre pillanatok alatt kapkodták el a jegyeket, fiatalok millióinak álma volt élőben is hallani őket. Magyarországon a 2017-es VOLT Fesztiválon léptek fel, amire már az esemény előtti hetekben lehetetlenség volt jegyet szerezni.

A fesztiválkoncert egyike volt a zenekar utolsó fellépéseinek, a Linkin Park énekese, Chester Bennington 2017. július 20-án hunyt el.

A 20 éves jubileum alkalmából a Linkin Park egy eddig kiadatlan, 1999-ben rögzített dallal kedveskedik, ami végül nem került fel az albumra.

A „She Couldn’t” igazi „Hybrid Theory” érzés a készítők szerint.

A most bemutatott dal is egyike azon demóknak, amik az újrakiadáson helyet kaptak. A box setben összesen 80 dal, köztük 12 kiadatlan felvétel, 4 órányi videó, 3 teljes koncertfelvétel, és egy 80 oldalas könyv is helyet kapott, amelyben eddig soha nem látott fotókat publikálnak. Az előjegyzés már elkezdődött, a box set október 9-én kerül a polcokra.

Borítókép: a Linkin Park énekese, Chester Bennington