Újraválasztották az amerikai filmakadémia elnökét

David Rubin rendkívül népszerű az Oscar-akadémia vezető testületének körében.

Ismét David Rubin castingigazgatót választották meg az amerikai filmakadémia elnökének. Új megbízatása egy év múlva jár le – számolt be róla szerdán a The Hollywood Reporter.

Rubin rendkívül népszerű az Oscar-akadémia vezető testületének körében. Újraválasztása napján, kedden az amerikai televíziós akadémia Emmy-díjra is jelölte a Hatalmas kis hazugságok-sorozat szereplőválogatásáért, valamint a 92. Oscar-gála műsora is díjesélyes lett, amely az ő elnöksége alatt készült.

Rubint tavaly augusztusban választották meg a filmakadémia 35. elnökének. Egyéves megbízatása lejárta után most egy újabb évig ő vezetheti a testületet. Ezt követően azonban a szabályok szerint nem választható megint újra, csak két év szünet után.

A 63 éves vezetőnek nehéz év van a háta mögött, a pandémia miatt a filmakadémia is home office-ba költözött márciustól, változtatni kellett az Oscar-díj nevezési szabályain az elmaradt mozis bemutatók miatt és a 93. Oscar-díjátadó ceremóniát is jóval későbbre, 2021. április 25-re kellett halasztani, továbbá a filmakadémia régóta készülő új múzeuma is csak jövő áprilisban nyílhat meg.

Ugyanakkor Rubin elnöksége alatt sikerült teljesítenie a filmakadémiának az idei évre kitűzött céljait: számos nemzetközi, különböző etnikumú és női taggal bővítették az Oscar-díjakról szavazó testületet, hogy befogadóbb szervezetté váljon.

A filmakadémia a kormányzótanácsát is újraválasztotta: Lois Burwell maszkmester lett az első alelnök, a díjátadó gálákat és eseményeket szervező bizottság feje, és újraválasztották a pénzügyeket korábban már irányító Jim Gianopulost. Alelnöki pozíciót kapott az író Larry Karaszewski, a jelmeztervező Isis Mussenden, valamint a látványtervező Wynn P. Thomas is, és Janet Yang producer lett a testület titkára.