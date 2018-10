Will Smith rájött, hogy rossz nőt vett feleségül

Kínos élményét idézte fel színész.

A színész még nős volt, mikor megismerte mostani szerelmét, Jadát, és hamar rájött: rossz nővel kötötte össze az életét – írja a Bors.

„Épp Sheree-vel vacsoráztunk egy étteremben – utalt első feleségére, akivel 1992 és 1995 között voltak házasok.

Egyszer csak be­lém hasított életem legbizarrabb érzése: rájöttem, rossz nőt vettem el.

Nem vele kellene lennem. Ki­mentem a mosdóba, és hisztérikusan bőgni kezdtem: tudtam, nekem Jadát szánta a sors” – vallotta be most Smith, aki két év múlva el is vette szíve választottját.

Borítókép: Will Smith és felesége, Jada 2015-ben

Hubert Boesl/AFP/dpa

