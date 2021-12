A hetvenes-nyolcvanas években hazai és külföldi szakemberek is csodájára jártak a tolnai asztalitenisznek. Ennek a településnek olyan tizenéves, saját nevelésű lányokból álló pingpongcsapata volt, amely éveken keresztül végigverte Európát, és ötször is BEK-ezüstérmet szerzett. A sikerhez természetesen sok ember munkája kellett, ám kétségtelen, hogy a történet legfontosabb szereplője a menedzserként, pótapaként és számos más feladatkört is ellátó vezetőedzőként, Sáth Sándor volt. Az ő életútjáról és főként a tolnai sikerekről Kindl Gábor 2019-ben készített dokumentumfilmet „A Sáth – A munkában hiszek” címmel, amelynek bemutatója pénteken délután volt. Eredetileg élő vetítést terveztek Tolnán, de a járványhelyzet miatt végül online lett a premier.