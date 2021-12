A koronavírus-járvány a bonyhádi atlétikai klub mindennapjait is megnehezítette, de túllendültek rajta – emelte ki Csábrák János. Hozzátette azt is, hogy az előző év második fele már sikeresen alakult, amit három bajnoki arany, öt bajnoki ezüst és négy bajnoki bronz is jelez.

Csábrák János szakmai vezető büszke az elmúlt öt év eredményeire