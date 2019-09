Az iskolai rendezvényre kaptak meghívást a dombóvári rendőrök

Gyulajon a Galló József Általános Iskola tanulóinak szerveztek egészségnapot szeptember 27-én, melyen Tóth Szilvia rendőr főtörzszászlós bűnmegelőzési előadó és Farkas Péter rendőr főtörzsőrmester körzeti megbízott is részt vett. Az egyenruhások beszélgettek a diákokkal az őket érintő és érdeklő témákról – a droghasználat, az internet veszélyei, a kirekesztettség, az iskolai erőszak –, bűnmegelőzési témakörben. A kisebbeket a rendőrök felszerelése érdekelte, a nagyobbakat a pályaválasztás. A felsősöket a rendőri hivatásról is tájékoztatták a dombóvári kollégák. Szó esett az iskolákról és a jelentkezés feltételeiről is.

A bűnmegelőzési szakember a gyulaji Margoncka Óvodát is meglátogatta, ahol a nagycsoportosokkal beszélgetett a rendőrségről, a rendőrről és a helyes óvodai viselkedésről. A prevenciós szakember egy saját versével búcsúzott az ovisoktól, közölte a megyei rendőr-főkapitányság.