‒ A megye egyik legjobban működő horgászegyesülete a faddi, melynek elnöke 2004 óta Schmelcz Lajos. Azon a holtágon végzik a halgazdálkodással kapcsolatos teendőket, mely Domboritól indul és egészen Gerjen alá nyúlik be. A vízfelület egy részén a vízi sport és a strandolás a domináló, más szakaszait pedig a háborítatlanság jellemzi. A Volent-öböl például kifejezetten a nagy harcsák csendes birodalmaként ismert országszerte.

‒ Ma már nemcsak a harcsákról vagyunk híresek - mondja az elnök. ‒ Pontyból húsz kiló fölötti példányok is akadnak néha horogra. Amurból harminckilósak is vannak. Persze a 70-80-90 kilós harcsák az igazi sztárok. Sok a visszajáró vendég, mert van sikerélményük az itt horgászóknak, és a csónakhasználat engedélyezett.

‒ Mi a dolga egy horgászegyesületi vezetőnek?

‒ Itt 770 tag van, a vízfelület pedig 223 hektár. Van intéznivaló bőven. Szerencsére nem minden az én dolgom, egy irodai alkalmazott segíti a munkámat. A legfontosabb a haltelepítés és az őrzés megszervezése. Ekkora vízfelületnél négy halőr minimum szükséges az előírások szerint. Nálunk hat van, s közülük egy főállásban. Az őröknek meg kell szerezniük a szükséges végzettséget, s attól kezdve a rendőrség kötelékébe tartoznak.

‒ A rapsicok csak akkor büntethetők, ha tetten érik őket. Ebből adódóan elég veszélyes dolog lehet halőrnek lenni…

‒ Veszélyes, és egyedül, főleg sötétben senki nem megy oda a vízparti gyanús alakokhoz. Az őr tud segítséget kérni a rendőröktől, polgárőröktől, ha úgy érzi, hogy a biztonsága ezt megkívánja. De általában nincs tettenérés, csak megtaláljuk a leshálókat, és felszedjük, elkobozzuk őket.

‒ Évente hány ilyen van?

‒ Nem sok, öt-hat. De némelyik elég tekintélyes méretű. Találtunk 270 métereset is. Régebben több volt. Csakhogy fejlődik a technika, a rapsicok már inkább villannyal kábítják el egy adott körzetben a halakat, gyorsan összekapkodják őket, és továbbállnak. Ezek a készülékek egyre kisebbek. Amíg nagyobbak voltak a cuccaik, és hosszabban készülődtek elő, a halőr távcsővel kifigyelhette őket.

‒ Önöknek vannak forrásaik eszközfejlesztésre? Tudják a lépést tartani a haltolvajokkal?

‒ Szerencsére pályázatok segítségével tudunk haladni. Van már őrautónk is. A klasszikus módszer az volt, hogy végighúztuk a vasmacskát a mederben, s az megakadt a leshálóban. Ám, ha hosszában feszítették ki, előfordulhatott, hogy elmentünk mellette. Most már van olyan szonár eszközünk (halradar), ami hatvan méterig lát, oldalra, a víz alatt. Ez nagyon megkönnyíti a dolgunkat. Beszereztünk egy drónt is. Ennek a lakott területeknél vesszük hasznát. Faddon is, Domboriban is sokan lekerítettek egészen a partig, s ott mi nem tudunk mozogni.

‒ Mire lenne még szükségük? Terveznek valami fejlesztést?

‒ Terveink mindig vannak, de a járvány és a háború a horgásztársadalmat is visszafogta. Ha lesz pályázati lehetőség, új horgászhelyek kialakítását szeretnénk megoldani. A sok lakott partszakasz miatt ugyanis kevés a parti horgászhely. További tervünk: az egyesületi horgásztanya felújítása, és benne szálláshelyek kialakítása. Lesz gondunk a haltelepítéssel is, mert az árak drasztikusan emelkedtek. Tavaly a pontyot 890 forintért telepítettük, most 1500 forint a kilónkénti ára.

‒ Mindent telepítenek? Harcsát is?

‒ Nem. Tavaly negyven mázsa ponty és tíz mázsa dévérkeszeg került a vízbe, idén tavasszal betettünk újabb negyven mázsa pontyot, s augusztusban szeretnénk még húsz mázsát kihelyezni. Talán ősszel is lesz még utánpótlás. Harcsát és más ragadozó halat (csukát, süllőt) nem telepítünk. Azoknál elegendő a természetes szaporulat.

Van, ahol a szemetelésért is elveszik az engedélyt

Schmelcz Lajos 1963-ban született. Tolnán nőtt fel, Szekszárdon szerzett autószerelő képesítést 1980-ban. Abban a szakmában három évet dolgozott; 1984-től a faddi Tűzépet működteti a feleségével.

Schmelcz Lajos 1963-ban született. Tolnán nőtt fel, Szekszárdon szerzett autószerelő képesítést 1980-ban. Abban a szakmában három évet dolgozott; 1984-től a faddi Tűzépet működteti a feleségével.

Hétéves kora óta horgászik. Szenvedélyes vízi vadász. A Faddi Sporthorgász Egyesület elnökévé 2004-ben választották meg.