A zeneiskola növendékei és családtagjaik számára szervezett Zongoramesék sorozatban két darabot, A muzsikus királyfit és A kisegér karácsonyát hallgathatták meg a jelenlévők a különböző korú növendékek előadásában. Amint a mesés zongorakotta alkotójáról, a bajai Ari-Bencses Anikóról megtudtuk, 1995-ben végzett tanítóként, ezt követően pedig a Pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zongoratanár-kamaraművész szakán szerzett szakirányú képzettséget, majd közoktatás vezető és pedagógus szakvizsgával zárta a felsőfokú tanulmányait. A pedagógus 1999 óta tanít a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola és a Szent László ÁMK Lukin László ÉZI és AMI zongora tanszakán.

Ari-Bencses Anikó úgy véli, a klasszikus zenét, a zongoramuzsikát mesével ötvözve a gyermekek számára vonzóbbá lehet tenni. Ennek jegyében vetette papírra a sorozat első darabját A muzsikus királyfit, majd A kisegér karácsonyát és a Nagytakarítás a napnál című zongoramesét, majd a többi művet, amelyet már több hazai zeneiskolában nagy sikerrel előadtak. A kedves zenés darabok, amelyben minden helyi zongoratanár diákjai szerepeltek, most Szekszárdra is eljutottak. Mint azt Erősné Máté Évától, az egyik felkészítő tanártól és az esemény szervezőjétől megtudtuk, csütörtök este teltházas közönség előtt játszottak, amelyen nem csupán a fellépő zongorista növendékek szülei, de más tanszakokról érkezett kollégák, szolfézstanárok is részt vettek.

– A kottákkal egy korábbi versenyen találkozott kollégánk, Laki János, aki bemutatta a többi zongoratanárnak, így jöhetett létre a mostani hangverseny. A zongoramesék különböző nehézségűek, amely azért jó, mert a gyerekek egész fiatal korosztálytól a nagyobbakig el tudják játszani azokat. A zongoratanárok visszajelzései szerint a darabokat nagyon szeretik a gyerekek – mondta a hangversenyt követően Ágostonné Béres Kornélia, a Liszt Ferenc Zeneiskola tagintézmény-vezetője, akitől megtudtuk, hogy a jövőben a program folytatását, egyben bővítését tervezik. Nem csak zeneiskolásokat hívnának meg, hanem a nagyközönség is részt vehetne a műsorokon, amellyel nem titkolt céljuk, hogy minél több gyerekkel szerettessék meg a zenélést, a zenetanulást.