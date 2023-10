– Ebben az évben, amikor Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulóját ünnepeljük, igyekszünk feltérképezni azokat a stációkat, ahol rövid élete során megfordult. A Tolna vármegyei településeken élők is több helyütt találgattak az elmúlt időszakban azt illetőleg, hogy járhatott-e ott Petőfi. Sárszentlőrinc esetében nincs szükség ilyen találgatásra, mint ahogy több vármegyei településről is tudjuk, minden bizonnyal járt, sőt hosszabb-rövidebb ideig ott is élt nemzetünk nagy költője – mondta az itt megújult emlékház átadóján köszöntő beszédében Orbán Attila.

A vármegye közgyűlésének alelnöke megemlékezett a helyi középiskola alapításáról, szellemiségéről, amelynek köszönhető, – mint mondta – hogy a kis Petőfit a szülők érdemesnek találták a Duna túloldaláról ide beíratni. Kiemelte, hogy a sárszentlőrinci iskola, a maga fénykorában, a német telepes falvak szomszédságában a magyar nyelv művelésének központja volt, majd a vármegye nevében köszönetet mondott mindazoknak, akik Petőfi Sándor emlékét, szellemi hagyatékát, maradandóvá teszik az itteni településeken.