augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

17°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Versenyképes Járások

18 órája

Településről településre: itt a titkos lista, ki mennyi pénzt kapott!

Kutny Gábor
Településről településre: itt a titkos lista, ki mennyi pénzt kapott!

Fotó: Mártonfai Dénes

A Versenyképes Járások Program keretében Tolna vármegyében a 109 település saját fejlesztési céljaihoz kapott támogatást, összesen 1,7 milliárd forint értékben. Több esetben egyes települések a járásközpont pályázatához kapcsolódóan nyertek fejlesztési forrást.

Minden járás minimum 250 millió forinthoz jutott; a megyei jogú városok székhelyének járó járások esetében ez a keret 500 millió forint. A következő listából kiderülnek a pályázati fejlesztések, és hogy mely település mire költi majd a pénzt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu