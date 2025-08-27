Versenyképes Járások
18 órája
Településről településre: itt a titkos lista, ki mennyi pénzt kapott!
Fotó: Mártonfai Dénes
A Versenyképes Járások Program keretében Tolna vármegyében a 109 település saját fejlesztési céljaihoz kapott támogatást, összesen 1,7 milliárd forint értékben. Több esetben egyes települések a járásközpont pályázatához kapcsolódóan nyertek fejlesztési forrást.
Minden járás minimum 250 millió forinthoz jutott; a megyei jogú városok székhelyének járó járások esetében ez a keret 500 millió forint. A következő listából kiderülnek a pályázati fejlesztések, és hogy mely település mire költi majd a pénzt.
23 órája
