Aranyszínű sárgaság: pánik helyett most összefogni kell, úgy lesz hatékony a védekezés (videó)
A hazai borvidékek 70 százalékát érinti valamilyen mértékben a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma. A Szekszárdi borvidéken még nincsenek súlyos bajok, és hogy ne is legyenek, nagyon oda kell figyelniük a gazdáknak az ültetvényükre - mondta Vesztergombi Csaba, a Szekszárdi Hegyközség elnöke. Az aranyszínű sárgaság a szőlő halálos betegsége.
A héten a Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatta a Nébih laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó Grapevine flavescence doréet (FD). A kórokozó Magyarország 22 borvidékéből már 17 helyen jelen van.
Aranyszínű sárgaság: ha fennáll a gyanú, mintát kell vetetni
– A Szekszárdi borvidéken eddig a sióagárdi Leányvárban találtak 2-3 tőkét, mely érintett a betegségben. Itt növényvédelmi zárlatot rendeltek el. Másutt szerencsére még nincs jele! Ez a betegség az ötvenes évektől itt van hazánkban, és sajnos úgy tűnik, az elterjedése az elmúlt időszakban felgyorsult. Nem szeretnénk, ha olyan helyzet alakulna ki a mi borvidékünkön, mint Zalában, ahol ki kell vágni az ültetvényeket. Az hatalmas kár a termelőknek – mondta Vesztergombi Csaba, a Szekszárdi Hegyközség elnöke. Hozzátette, most a legnagyobb feladat a megfigyelés és védekezés összefogással.
– Fontosnak tartom, hogy a szőlőtermelők felismerjék a betegség tüneteit – folytatta az ismert szekszárdi borász. – Ezek a következők: főbb tünet a levelek elszíneződése, és míg a fehér bogyójú szőlőknél a levelek sárgulni kezdenek, a kék szőlőknél elvörösödnek. Ez az elszíneződés gyakran a levéllemezen egyenetlenül terjed. A levélcsavarodás is jellemző: a levelek háromszög alakban a levél fonákja felé sodródnak, megvastagodnak és törékennyé válnak. A vesszők elhalása is fontos tünet: a hajtások nem fásodnak meg, gumiszerűek maradnak, később elfeketednek és elpusztulnak. Fürtök nem fejlődnek ki rendesen. Nehezíti a felismerést, hogy több olyan betegsége van a szőlőnek, ami hasonlít az aranyszínű sárgaságra. Illetve az sem egyszerűsíti a felismerést így ősszel, hogy amúgy is elszíneződnek a levelek.
A kórokozó önállóan nem terjed, terjesztője az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus), amely táplálkozás közben juttatja a növénybe a fertőzést
– tette hozzá a szakember.
Pánik helyett állandóan figyelni kell a szőlőültetvényt
Vesztergombi Csaba azt is aláhúzta, hogy nem szabad pánikba esni, ha gyanús tőkét látunk, hanem jelezni kell a megyei kormányhivatalhoz tartozó agrárügyi főosztály talajvédelmi osztálya felé, akik mintát vesznek, amit elküldenek laboratóriumi vizsgálatra. A hegyközség elnöke elmondta, munkacsoportok alakulnak a borvidéken, amelyeknek a feladata felderíteni a gócokat. Ahol megállapítják a betegséget, ott azonnal karantént rendelnek el. Az ismert borász kiemelte:
A probléma és a megelőzés fontosságára való tekintettel október 22-én Szekszárdon, a Tudásközpontban délelőtt 10 órai kezdettel egy konferenciát szerveztünk, ahol szakemberek tartanak az aranyszínű sárgaság betegségről és az ellene való hatékony védekezésről előadásokat. Kérjük valamennyi Tolna vármegyei pincészetet – a legnagyobbaktól a legkisebbekig –, hogy képviseltessék magukat ezen a rendezvényen, mert az összefogással lehet hatékony a védekezés!
A Himnusz hangjai mellett égették a szőlőtőkéket Badacsonyban
Pár napja Badacsony szívében, a Málik Pince udvarán gyűltek össze borászok és barátok, hogy lezárják az idei kéknyelű szüretet, de a megszokott ünneplés helyett most elcsendesedett a hegy. A tűzrakás mellett halomban álltak az aranyszínű sárgaság miatt kivágott, elpusztult tőkék – a valaha életerős, hungarikumnak számító szőlő maradványai – számolt be róla az Agroinform.hu.
A tűz, amely ezeket a tőkéket felemésztette, nem csupán megsemmisítette a betegség nyomait, hanem megtisztulást és új kezdetet jelképezett. A borászok, köztük Málik Zoltán csendben figyelték, ahogy a lángok közé kerülnek azok a növények, amelyek fejlődéséért éveken át dolgoztak. A hegyoldalt megható, egyszerre gyászos és felemelő pillanat lengte be, miközben a magyar Himnusz szólt.
