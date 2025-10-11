Aranyszínű sárgaság: pánik helyett most összefogni kell, úgy lesz hatékony a védekezés (videó)

A héten a Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatta a Nébih laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó Grapevine flavescence doréet (FD). A kórokozó Magyarország 22 borvidékéből már 17 helyen jelen van.

Az aranyszínű sárgaság betegség már az ötvenes évek óta jelen van, de a kórokozója önálló terjedésre nem képes, a fertőzést az amerikai szőlőkabóca terjeszti - mondta Vesztergombi Csaba

Forrás: Beküldött fotó

Aranyszínű sárgaság: ha fennáll a gyanú, mintát kell vetetni

– A Szekszárdi borvidéken eddig a sióagárdi Leányvárban találtak 2-3 tőkét, mely érintett a betegségben. Itt növényvédelmi zárlatot rendeltek el. Másutt szerencsére még nincs jele! Ez a betegség az ötvenes évektől itt van hazánkban, és sajnos úgy tűnik, az elterjedése az elmúlt időszakban felgyorsult. Nem szeretnénk, ha olyan helyzet alakulna ki a mi borvidékünkön, mint Zalában, ahol ki kell vágni az ültetvényeket. Az hatalmas kár a termelőknek – mondta Vesztergombi Csaba, a Szekszárdi Hegyközség elnöke. Hozzátette, most a legnagyobb feladat a megfigyelés és védekezés összefogással.

– Fontosnak tartom, hogy a szőlőtermelők felismerjék a betegség tüneteit – folytatta az ismert szekszárdi borász. – Ezek a következők: főbb tünet a levelek elszíneződése, és míg a fehér bogyójú szőlőknél a levelek sárgulni kezdenek, a kék szőlőknél elvörösödnek. Ez az elszíneződés gyakran a levéllemezen egyenetlenül terjed. A levélcsavarodás is jellemző: a levelek háromszög alakban a levél fonákja felé sodródnak, megvastagodnak és törékennyé válnak. A vesszők elhalása is fontos tünet: a hajtások nem fásodnak meg, gumiszerűek maradnak, később elfeketednek és elpusztulnak. Fürtök nem fejlődnek ki rendesen. Nehezíti a felismerést, hogy több olyan betegsége van a szőlőnek, ami hasonlít az aranyszínű sárgaságra. Illetve az sem egyszerűsíti a felismerést így ősszel, hogy amúgy is elszíneződnek a levelek.

A kórokozó önállóan nem terjed, terjesztője az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus), amely táplálkozás közben juttatja a növénybe a fertőzést

– tette hozzá a szakember.

Pánik helyett állandóan figyelni kell a szőlőültetvényt

Vesztergombi Csaba azt is aláhúzta, hogy nem szabad pánikba esni, ha gyanús tőkét látunk, hanem jelezni kell a megyei kormányhivatalhoz tartozó agrárügyi főosztály talajvédelmi osztálya felé, akik mintát vesznek, amit elküldenek laboratóriumi vizsgálatra. A hegyközség elnöke elmondta, munkacsoportok alakulnak a borvidéken, amelyeknek a feladata felderíteni a gócokat. Ahol megállapítják a betegséget, ott azonnal karantént rendelnek el. Az ismert borász kiemelte: