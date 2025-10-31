október 31., péntek

Autóból csaptak fel a lángok Bölcskén – hőkamerát is bevetettek (fotóval)

Címkék#katasztrófavédelem#személygépkocsi#hőkamera

Teol.hu

Bölcskén, a Rákóczi Ferenc utcában egy személygépkocsi motorterében keletkezett tűz csütörtökön, amelyet a Bölcskei Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyik tagja még a hivatásos egység kiérkezése előtt eloltott. Az autót hőkamerával átvizsgálták, további izzást nem tapasztaltak – tájékoztatott Köves Péter tűzoltó főhadnagy, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Fotó: Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság / Forrás: tolna.katasztrofavedelem.hu

Az éjszaka Szekszárd térségében, az M9-es autóúton egy személygépkocsi szalagkorlátnak ütközött. A járműben két ember utazott, senki sem sérült meg. A szekszárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit – írják a katasztrófavédelem honlapján. 

 

