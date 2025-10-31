Hármas karambol történt Paks határában

Baleset történt pénteken reggel fél hét körül a 6-os főút 111-es kilométerszelvényében, Paks térségében. Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense úgy tájékoztatott, egy Szekszárd irányába közlekedő autós nem az út és időjárási viszonyoknak megfelelően választotta meg a haladási sebességet, a kocsival megcsúszott és áttért a szemközti sávba, ahol egy vele szembe, szabályosan haladó teherautó bal oldalának ütközött. Az ütközéstől a teherautó irányíthatatlanná vált, áttért a haladási iránya szerinti szemközti sávba, ahol egy harmadik autónak ütközött. A balesetben személyi sérülés nem történt.