Pusztahencse készül az idei programokra

Pozitívan állnak az idei évhez a pusztahen­cseiek, több felújítás is zajlik a településen, illetve a hagyományos rendezvényeiket is szeretnék megtartani – tájékoztatott Bán István polgármester.

Első körben a tavaly megnyert pályázati projektjeiket szeretnék véghezvinni, befejezni, mint például a ravatalozó felújítása, ennek befejezését nyárra tervezik. A településen betelt az urnafal, mindössze egy hely van csak, ezt saját beruházásból szeretnék kibővíteni harminc férőhelyesre. Szintén pályázati forrásból szeretnék felújítani a hivatalt is. A polgármester elmondása szerint a falu működése rendben van.

Minden évben vannak terveik különböző települési rendezvényekre. Tavaly a járvány miatt elmaradtak ezek a programok, de idén szeretnék bepótolni azokat. Szeretnének egy nyugdíjas napot is szervezni, ahol vendégül látják az idősebb lakosokat. Ezt az eseményt tavasszal szokták megtartani, azonban ezúttal átteszik őszre. Július első szombatján szokták megtartani a falunapot, melyet ebben az évben is beterveztek, illetve a szeptemberi szüreti felvonulást, amely után bált is rendeznek.

Ha lehetséges lesz, akkor a majálist is megtartanák, lángossütéssel és sportversenyekkel egybekötve, de ez ma még nagyon bizonytalan. Minden nyáron szerveznek egy ötnapos, harmincöt fős evangélikus napközis tábort is, ebben a programban fele-fele arányban vesznek részt pusztahencseiek, illetve különböző településről érkező gyerekek és szülők is.

Borítóképünk: a majálist is megtartanák (illusztráció)