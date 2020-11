Csere nélkül csak a helytállásra futotta a Tolna erejéből

Nem sikerült megnehezítenie a listavezető PEAC dolgát a Tolna KC-nek, mely foghíjas kerettel kikapott a baranyai megyeszékhelyen.

NB II, Dél-nyugati csoport, 8. forduló.



PEAC–Tolna KC 46–22 (24–9). Pécs, zárt kapuk mögött. V.: Bazsó, Horváth R. Tolna: Agócs – László K., Pásztor F. 5, MAJSAI-SIPOS 11, Szmacska 4 (4), Gajai 1, Konkoly 1.

Hetesek: 3/1, ill. 5/4.

Kiállítások: 0 perc, illetve 8 perc + kizárás.

A sérülések és a járvány terjedése miatt csere nélkül utaztak el Pécsre a vendégek. Emiatt is már a mérkőzés elején körvonalazódni látszott a különbség. Több játékosnak is tőle nem megszokott poszton kellett helytállnia, ami a védekezésben is meglátszott, sok technikai hibával játszottak a tolnaiak. A PEAC végig lerohanással játszott, amit csak néha tudott megállítani a vendégek védelme. A szegény embert az ág is húzza mondás beigazolódott, a 49. percben egy piros lap miatt emberhátrányban játszotta le a hátralévő időt a Tolna.

Izsák Bálint, a tolnaiak edzője: – Köszönöm a csapatnak, hogy bevállalták ezt a mérkőzést!

A kilencedik helyen álló tolnaiak szombaton a két pozícióval mögöttük álló Balatonboglárt fogadták volna, de a mérkőzést elhalasztották.

Borítóképünk: Majsai-Sipos Ágnes (a labdával) a tolnai gólok felét vállalta magára