Egy félidőn át állta a sarat Szekszárd az Astra ellen

Szeptemberben simán, 5–1-re nyert a bajnoki címre esélyes Astra hazai pályán a Szekszárd ellen, azóta viszont sok minden történt a két csapat háza táján. Kágyi István csapata a TFSE ellen megszerezte első pontját a bajokságban (4–4), de a megyei rangadón is közel állt a döntetlenhez a Tolna vendégeként (4–5). Az üllőiek viszont az előző fordulóban kikaptak az egyetemistáktól (3–6), ennek ellenére a válogatott gerincét alkotó és szövetségi kapitányát adó vendégcsapat volt a mérkőzés esélyese.

Ez az első félidőben alig mutatkozott meg, a két Astra-gólra rögtön érkezett egy hazai találat. A szünet után azonban a megye szülötte, a Szekszárdnál négy szezont töltő Ganczer Hajnalka vezérletével az éllovas gyorsan megtörte a hazaiak lendületét és lelkesedését, ami biztos sikert eredményezett számukra.

Női futsal NB I, 7. forduló.

Szekszárdi UFC–Astra-HFC Üllő 2–6 (2–2).

Szekszárd, zárt kapuk mögött. V.: Szabó P. (Szappanyos, Mihálovics).

Szekszárd: Kerekes – Kágyi R., Nagy-Cseke, Horváth K., Schell. Csere: Csóka, Lipovszky, Lelovics, Dombi, Patocskai. Edző: Kágyi István.

Astra: Hargas – Ganczer, Krascsenics P., Varga A., Urbán A. Csere: Egri, Kota, Balogh N., Gimes, Dorner. Edző: Dombó János.

Gólszerzők: Nagy-Cseke (11.), Kágyi R. (19.), illetve Ganczer (19., 22., 37.), Krascsenics P. (10., 35.), Dorner (24.).

– Nagyon csalódott vagyok, mert az első félidőben nyújtott teljesítmény után úgy gondoltam, a másodikban is majd méltó ellenfelei leszünk az Astrának – fogalmazott Kágyi István. – Ez nem sikerült, mert a szünet után gyorsan kaptunk két gólt, amitől nagyon elfáradtunk fejben és lélekben. Sorra hibáztunk elől és hátul is, rossz döntéseket hoztunk a támadások befejezésénél. A hibáinkat sorra gólra váltotta ellenfelünk, magabiztosan, nyugodtan vezethették támadásaikat, s teljesen megérdemelten vitték el tőlünk a három pontot. Annak viszont örülök, hogy hosszú kihagyás után Horváth Katalin visszatért csapatunkhoz és a vereség ellenére is remek teljesítményt nyújtott.

A TFSE–Tolna-Mözs bajnokit elhalasztották, s egy jelenleg még nem ismert időpontban játsszák le.

A hétvégén szünetel az NB I-es bajnokság, a Szekszárd legközelebb december 5-én a DEAC-ot fogadja, a Tolna-Mözs másnap az Astrát látja vendégül.

Borítóképünkön: támadást indítanak a sárga mezes szekszárdiak