Amikor az első versenyén végigvonult a kifutón, Ásványi Laura Jázmin egyből érezte, hogy ez az ő terepe. A Tündérszépek országos szépégverseny Veszprém megyei finalistájaiként pedig azt várja, hogy színpadi jártasságot, magabiztosságot szerezzen. A céltudatos barna szépség egyébként nagy terveket dédelget. Saját ruhamárkáról is álmodozik, amelyhez a logót, szabásmintákat, webshopot is ő tervezné meg. Ugyanakkor azt is tudja, hogy mindez idő.

Legyen időd kivárni, amíg a dolgok megérkeznek hozzád

− vallja a 19 éves tapolcai lány, aki egyébként nagyon szereti a matematikát. Ahogy azt a veol.hu is megírta, a Budapesti Metropolitan Egyetem kereskedelem marketing szakán tanul, most fejezte be az első évet. Gazdasági elemző szeretne lenni, marketingesként ötvözni a kreativitást és a szakmai tudást.

− Több, mint tíz évig csoportban akrobatikus rock and rollt táncoltam, és országos versenyeken többször végeztünk első helyen. Aztán ott maradtam edzőként, és negyedik éve tanítok nyári táborokban és általános iskolában gyerekeket. Több szépségversenyen is indultam már, voltam második udvarhölgy és a legfotogénebb arc is − mesélte Laura, akinek a többi döntős lánnyal együtt nagyszerű mentorok segítenek majd a fináléban. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.