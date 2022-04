18:17 - Kérésre sem hagyták abba a beszélgetést

Egy házaspár külön-külön ment be egy időben a szavazófülkébe Aparhanton. Beszélgetni kezdtek egymással a két fülke között. A delegált SZSZB tag kétszeri és az SZSZB elnök egyszeri kérésére sem hagyták abba. A szavazatukat leadták és távoztak a szavazóhelyiségből.

Az esemény a szavazás lebonyolítását nem veszélyeztette. A szavazást nem kellett felfüggeszteni.

18:12 „Állást kell foglalni”

Az ismert producer, dokumentumfilmes alkotó, Kindl Gábor is szavazásra buzdított, mert szerinte most olyan kérdések vannak, melyekben állást kell foglalni. A filmes szakember arra is kitért, hogy mi az, amit ilyenkor célszerű félretenni, mellőzni.

17:56 - Közel 63 százalék az országos részvételi arány

A legfrissebb adatok alapján országosan a szavazásra jogosultak 62,92 százaléka szavazott 17 óráig. Az arány négy éve, 2018-ban 63,21 százalék volt. Budapesten a legfrissebb arány 66,82 százalék.

Tolnában alacsonyabb a részvételi arány az országos átlagnál. Megyénkben a választásra jogosult 174 433 polgárból 107 954 fő jelent meg. vagyis 61,89 százalék volt a részvételi arány 17 óráig.

A legmagasabb részvételi arányt továbbra is az 1-es számú választókerületben mérték. Itt az 58 397 választásra jogosult polgár közül 36 400-an voksoltak, ami 62,33 százalékos részvételt jelent. A 3-as számú választókerületben az 58 205 választópolgárból 36 173-an szavaztak, ez 62,15 százalékos részvételt jelent. A 2-es számú választókerület 57 831 választásra jogosult polgára közül 35 381-en szavaztak délután három óráig, ami 61,18 százaléknak felel meg.

17:00 - „Fontos feladat a választáson való részvétel”

A TEOL.hu által megkérdezett választópolgár, a decsi Reinhard Ádám szerint fontos feladat az országgyűlési választáson való részvétel.

16:50 - Újra kellett éleszteni egy szavazót Nagykanizsán



A szavazóhelyiségben egy idős férfi választópolgár, aki a szavazólapját még nem vette át, sorbanállás közben rosszul lett és összeesett - írja a Zaol.hu a valasztas.hu információ nyomán. A sorban várakozó orvos végzettségű választópolgár kezdte meg segítséggel az újraélesztést.





A bizottság egy tagja értesítette a szomszédos épületben lévő Katasztrófavédelmi Kirendeltséget. A választópolgár rokona hívta a mentőszolgálatot. A Katasztrófavédelem munkatársai átvették az újraélesztést a mentők megérkezéséig. 10.50 perctől 11.45 percig a szavazást felfüggesztették. A Katasztrófavédelem kiérkezésétől a mentők intézkedésének végéig a bizottság a szavazóhelyiségben volt. A választópolgárok a szavazóhelyiség előtt tartózkodtak. Mivel az urnák és a szavazással kapcsolatos minden irat a teljes intézkedés alatt a szavazatszámláló bizottság látókörében volt, azokat zárolni nem kellett, a voksolás 11.45-től folytatódott.





16:16 - Rendkívüli események nélkül zajlik a szavazás

Rendkívüli események nélkül zajlik a szavazás Tamásiban, ahol a kilenc szavazókör többségében megfordultak nemzetközi megfigyelők - tudtuk meg kora délután Gulyásné dr. Könye Katalintól. A jegyző elmondta, hogy a megfigyelők rövid ideig, fél-egy óráig maradtak, nem zavarták a bizottságok munkáját és nem jeleztek semmi problémát. Megjegyezte, hogy ezúttal elég sok volt a szavazásra átjelentkező, amelynek oka vélhetően a mai motoros Európa-bajnokság volt, amelynek résztvevői előre látták, hogy itt, Tamásiban tudnak majd voksolni. A mozgó urnákkal is szinte mindenkihez eljutottak már 15 óráig, aki 12 óráig jelezte ilyen irányú igényét.

A dunaföldvári szavazókörökben is rendben zajlik a voksolás, a kora reggeli urnanyitás óta folyamatosan érkeznek a szavazók. Nem történt semmi kirívó eset - tájékoztatta portálunkat dr. Süveges Árpád Róbertné - Dunaföldvár alpolgármestere.

15:56 - Az országosnál továbbra is alacsonyabb a részvételi arány Tolnában

Országosan a szavazásra jogosultak 52,75 százaléka adta le voksát 15 óráig. Az arány négy éve, 2018-ban 53,64 százalék volt. Budapesten a legfrissebb arány 56,44 százalék.

Tolnában alacsonyabb a részvételi arány az országos átlagnál. Megyénkben a választásra jogosult 174 433 polgárból 90 015 fő jelent meg. vagyis 51,6 százalék volt a részvételi arány 15 óráig.

A legmagasabb részvételi arányt továbbra is az 1-es számú választókerületben mérték. Itt az 58 397 választásra jogosult polgár közül 30 693-an voksoltak, ami 52,56 százalékos részvételt jelent. A 3-as számú választókerületben az 58 205 választópolgárból 30 089-en szavaztak, ez 51,69 százalékos részvételt jelent. A 2-es számú választókerület 57 831 választásra jogosult polgára közül 29 233-an szavaztak délután három óráig, ami 50,55 százaléknak felel meg.

15:50 - Horváth István: fontos a családok védelme és Magyarország jövője

Horváth István, az 1-es számú választókerület képviselőjelöltje feleségével és két gyermekével együtt adta le voksát.

15:15 - Zsikó Zoltán: a békére kell szavazni

A békére kell szavazni, arra, hogy megvédjük a magyar családokat – mondta Bátaszéken Zsikó Zoltán, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke, miután leadta szavazatát

vasárnap délelőtt.

14:04 - Süli János szavazásra biztat

Süli János tárca nélküli miniszter, a Tolna megyei 3-as számú választókerület fideszes képviselőjelöltje is szavazásra biztatta a polgárokat, miután a délelőtt folyamán leadta voksát Pakson.

13:45 - Az országos alatti a részvételi arány Tolnában

Országosan a választásra jogosultak 40,01 százaléka, 3 078 029 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt 42,32 százalék voksolt 13 óráig.

Tolnában alacsonyabb a részvételi arány az országos átlagnál. Megyénkben a választásra jogosult 174 433 polgárból 67 688 fő jelent meg. vagyis 38,8 százalék volt a részvételi arány 13 óráig.

A legmagasabb részvételi arányt továbbra is az 1-es számú választókerületben mérték. Itt az 58 397 választásra jogosult polgár közül 23 657-en voksoltak, ami 40,51 százalékos részvételt jelent. A 3-as számú választókerületben az 58 205 választópolgárból 22 575-en szavaztak, ez 38,79 százalékos részvételt jelent. A 2-es számú választókerület 57 831 választásra jogosult polgára közül 21 456-an szavaztak délután egy óráig, ami 37,1 százaléknak felel meg.

13:27 - Novák Katalin is leadta szavazatát

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök is leadta szavazatát az először szavazó fiával, Veres Ádámmal a Farkasréti Általános Iskolában kialakított szavazókörben.

13:11 - Negyed órán belül ki kell érnie a rendőrnek a szavazóhelyiséghez



A rendőrkapitányságok vezetői gondoskodnak arról, hogy az illetékességi területükön működő szavazatszámláló bizottsági elnökök megkapják a tájékoztatást arról, hogy a rendőröket hogyan lehet gyorsan igénybe venni. A közterületi szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első rendőr 15 percen belül megérkezzen.

12:29 - Állásfoglalást igénylő kérdések

Az ismert megyei személyiségek közül Kindl Gábor is szavazott a délelőtti órákban. A játékfilmes-dokumentumfilmes munkásságával maradandót alkotó producer – a szlovákiai Fél település díszpolgára – Szekszárdon, a Garay János Gimnáziumban található szavazóhelyiségek egyikében adta le voksát.

– Azért jó, ha mindenki eljön szavazni, mert később nem tud arra hivatkozni, hogy rosszul döntöttek az emberek – nyilatkozott Kindl Gábor. – Fontos résztvenni ilyen szavazáson mindig, mindenkor, főleg most, mert olyan kérdések vannak, melyekben állást kell foglalni.

A filmes szakember arra is kitért, hogy ilyen jelentős esemény alkalmával mi az, amit célszerű félretenni, mellőzni. Ezekről itt tekinthetők, hallgathatók meg további részletek.

12:25 - Élnünk kell a választójogunkkal

A bátaszéki művelődési házba szép számmal érkeztek már reggel a szakadó havas esőben a helyiek, hogy voksukat leadhassák. Zsikó Zoltán, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke is itt dobta be a lezárt borítékot az urnába. Továbbá arra buzdított minden bátaszékit, hogy menjen el, szavazzon, mert mindenki véleménye fontos. Hozzátette, a várva várt eső is megérkezett, élettel tölti meg a természetet, most mi is éljünk jogunkkal és szavazzunk egy élhető Magyarországért, kötelességünk megvédeni az országot, hiszen gyermekeink jövője a tét. Este hét óráig mindenkinek lehetősége van elmenni a szavazóhelyiségbe és behúzni az ikszet, így aki még nem indult el, annak is van még ideje.





12:20 - Szavazásra buzdítanak a decsiek

A település 3. sz. szavazókörében reggel 10 óra táján gyorsan, sorban állás nélkül tudtak szavazni a lakosok. Folyamatosan érkeztek a helyiek, de a szavazókörben dolgozók fürge munkájának köszönhetően gördülékenyen haladt a sor.

Reinhard Ádám decsi lakos kérdésünkre elmondta, minden választáson részt vesz és voksol, ez felelősségünk és feladatunk is, élnünk kell választójogunkkal. Egy, a nevét titokban tartó hölgy azt nyilatkozta, tíz év külföldi lét után most hazaköltözött és kötelességének érezte a voksoláson való részvételt, arra biztat mindenkit, hogy döntsön felelősséggel és menjen el szavazni.

11:49 - Tolna megyében 26 százalék feletti volt a részvételi arány

A délelőtt 11 órai adatok alapján 1 982 937 polgár, vagyis a választópolgárok 25,77 százaléka járult az urnákhoz országosan. Négy évvel ezelőtt pedig 29,93 százalék voksolt 11 óráig.

Tolnában továbbra is magasabb az arány az országos átlagnál. Megyénkben 26,57 százalék volt a részvételi arány délelőtt 11 óráig. Vagyis a választásra jogosult 174 433 polgárból 46 345 fő jelent meg.

A legmagasabb részvételi arányt továbbra is az 1-es számú választókerületben mérték. Itt az 58 397 választásra jogosult polgár közül 16 133-an voksoltak, ami 27,63 százalékos részvételt jelent. A 3-as számú választókerületben az 58 205 választópolgárból 15 382-en szavaztak, ez 26,43 százalékos részvételt jelent. A 2-es számú választókerület 57 831 választásra jogosult polgára közül 14 830-an szavaztak délelőtt 11 óráig, ami 25,64 százaléknak felel meg.

11:17 - Szijjártó Péter: válasszuk a békét, válasszuk a biztonságot

10:57 - Több mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal

Több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával vasárnap az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson. Az első választók nemzeti színű kitűzőt vehetnek át a szavazatszámláló bizottságoktól. A kerek, ezüstös színű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A kitűző valamivel nagyobb, mint egy 50 forintos érme.

10:15 - Süli János leadta voksát

Süli János, a 3-as számú választókerület fideszes jelöltje is leadta szavazatát vasárnap délelőtt Pakson.