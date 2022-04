22:53 - Orbán Viktor: hatalmas győzelmet arattunk!

22:51 - 71,01 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

71,01 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,65 százalék, ellenzéki összefogás: 33,55 százalék, Mi Hazánk: 6,41 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 80,75 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Forrás: valasztas.hu

22:46 - 67,29 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

67,29 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,85 százalék, ellenzéki összefogás: 33,36 százalék, Mi Hazánk: 6,44 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 78,05 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Forrás: valasztas.hu

Forrás: Bukovszki Péter

22:39 - Részeredmény érkezett a gyermekvédelmi népszavazás állásáról

A szavazatok 16,49 százalékának összeszámlálása után a gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson a szavazatok megoszlásáról közölt adatot a Nemzeti Választási Iroda.

1. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 354 013 (ez az összes választópolgár számának 29,99 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 25 429 (7,18 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 328 584 (92,82 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 120 105

2. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 350 299 (ez az összes választópolgár számának 29,68 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 13 880 (3,96 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 336 419 (96,04 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 123 819

3. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 349 294 (ez az összes választópolgár számának 29,59 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 15 236 (4,36 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 334 058 (95,64 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 124 824

4. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Összes leadott szavazat: 615 876

Érvényes szavazatok száma: 348 943 (ez az összes választópolgár számának 29,57 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 15 640 (4,48 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 333 303 (95,52 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 125 039

Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

22:29 - A szavazás állása Tolna megye három választókerületében 22 óra 22 perckor

Forrás: valasztas.hu

22:27 - 63,21 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz



63,21 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 55,16 százalék, ellenzéki összefogás: 33,09 százalék, Mi Hazánk: 6,45 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 74,95 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

22:17 - 53,19 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz



53,19 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 56,11 százalék, ellenzéki összefogás: 32,19 százalék, Mi Hazánk: 6,53 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 66,7 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Forrás: valasztas.hu

Forrás: Bukovszki Péter

22:02 - 48,47 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz



48,47 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 49,46 százalék, ellenzéki összefogás: 41,94 százalék, Mi Hazánk: 8,60 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 62,40 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 133 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

21:58 - Nemzetközi megfigyelő: rendben zajlottak a választások



– A jogállamiság kritériumait és a szabad titkos választások szabályait a legmesszebbmenően tiszteletben tartó választási rendszert tapasztaltunk – fogalmazott Jorge Buxadé. Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) európai parlamenti frakciójának elnökségi tagját, a spanyol jobboldali Vox politikusát a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a magyar választások apropóján szervezett eredményváró estjén a rendkívüli létszámú EBESZ-misszióról, illetve a magyar–ukrán határon szerzett tapasztalatairól is kérdezték.

Erről itt olvashat bővebben – kattintson!

21:55 - 43 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz



Az adatok 43,26 százalékos feldolgozottsága mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 57,22 százalék, ellenzéki összefogás: 31,25 százalék, Mi Hazánk: 6,56 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 57,58 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

Forrás: Kiss Sándor

21:42 - Hódmezővásárhelyen egyértelműen Lázár János vezet

A Csongrád megyei 4. választókerületben 74,31 százalékos feldolgozottság mellett Lázár János (Fidesz-KDNP) magabiztosan, 51,5 százalékkal (20 413 szavazattal) vezet az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter előtt, aki 40,37 százalékon (16 003 szavazat) áll.

21:30 - 28 százalékos feldolgozottságnál továbbra is nagyon vezet a Fidesz

Az adatok 28,08 százalékos feldolgozottsága mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,36 százalék, Ellenzéki Összefogás: 29,44 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 41,19 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

Forrás: valasztas.hu

Forrás: Kiss Sándor

21:20 - Kétharmad közelében a Fidesz

Huszonhárom százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,9 százalék, Ellenzéki Összefogás: 28,89 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 34,93 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, Ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.



20:41 - Sokan járultak az urnák elé Pakson

Este fél 7-ig a szavazásra jogosult polgárok 73 százaléka járult az urnákhoz Pakson – mondta el a TEOL.hu-nak dr. Blazsek Balázs, címzetes főjegyző.

20:13 - Urnabontás a Tolna megyei 1-es számú választókerület szekszárdi 20-as számú szavazókörében, a Mérey óvodában.

20:12 - Megkezdték a levélszavazatok felbontását

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor megkezdte az országgyűlési választásra és a népszavazásra hozzájuk érkezett csaknem 140 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI összesen 456 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.

Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát. Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékait, majd szétválogatják az országgyűlési választás és a népszavazás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.

Vasárnap reggelig 225 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 140 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált.

20:10 - Az NVB elutasította Hadházy kifogását

Nem vizsgálhatja a szeméttelepen talált levélszavazatok ügyét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

Az NVB 9:4 arányban elutasította Hadházy Ákosnak a levélszavazatok ügyében tett kifogását. Határozatában a testület arra hivatkozott, hogy a választási eljárási törvény Magyarország területére terjed ki, így az NVB hatáskör hiányában nem vizsgálhatja ismeretlenek Románia területén kifejtett tevékenységét. Az eset nyilvánosságra kerülése után az NVI feljelentést tett az ügyben.

Erről itt olvashat bővebben – kattintson!

20:00 - Nyolcvanhat külképviseleten befejeződött a szavazás



A Nemzeti Választási Iroda szerint 86 országban fejeződött be a voksolás, ezekben 15 548 választópolgár regisztrált a szavazásra. Az országgyűlési képviselők választásán 8303 választópolgár adta le a szavazatát (53,4 százalék), a népszavazáson pedig 8196-an szavaztak (52,7 százalék) ezeken a külképviseleteken.

19:53 - Gulyás Gergely: egy ilyen magas választási részvétel a demokrácia győzelme

A Miniszterelnökség vezetője mindenkinek köszönetet mondott, aki élt az állampolgári jogával. Hozzátette: közel 100 ezer aktivista vett részt a kormánypártok mellett - erről bővebben itt olvashat.

19:45 - Közvélemény-kutató: a Fidesz-KDNP nyerhette a választást



Várhatóan a Fidesz–KDNP nyeri a 2022-es országgyűlési választást, a kormánypártok 121 mandátumot kapnak a Medián felmérése szerint – mondta Hann Endre, a közvéleménykutató ügyvezető igazgatója vasárnap az urnazárást követően, az RTL Klub műsorában.

Erről itt olvashat bővebben – kattintson!

Fotó: Mártonfai Dénes

19:05 - Hivatalosan befejeződött a szavazás



A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához. A szavazatszámláló bizottságok először leragasztják az urnák nyílását, majd több adminisztratív feladatot is el kell végezniük, mielőtt az urnákat felbonthatnák: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát.

Csak ezek után bonthatják fel az urnákat, de addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát.

19:01 - Több mint 66 százalék volt a részvételi arány Tolnában este fél 7-ig

A legfrissebb adatok alapján országosan a szavazásra jogosultak 67,8 százaléka szavazott 18:30-ig. Az arány négy éve, 2018-ban 68,13 százalék volt. Budapesten a legfrissebb arány 72,35 százalék.

Tolnában közel két százalékkal alacsonyabb volt a részvételi arány az országos átlagnál. Megyénkben a választásra jogosult 174 433 polgárból 115 613 fő jelent meg. vagyis 66,28 százalék volt a részvételi arány este fél 7-ig.

A legmagasabb részvételi arányt továbbra is az 1-es számú választókerületben mérték. Itt az 58 397 választásra jogosult polgár közül 39 030-an voksoltak, ami 66,84 százalékos részvételt jelent. A 3-as számú választókerületben az 58 205 választópolgárból 38 791-en szavaztak, ez 66,65 százalékos részvételt jelent. A 2-es számú választókerület 57 831 választásra jogosult polgára közül 37 792-en szavaztak este fél 7-ig, ami 65,35 százaléknak felel meg.

19:00 - Covidos bizottsági tag miatt kellett felfüggeszteni a szavazást Dombóváron

12:35 órakor Dombóváron a 2. számú Országos Egyéni Választókerület 5. számú szavazókörében az SZSZB egyik tagja jelezte, hogy rosszul érzi magát, szédült, verejtékezett, sápadt – olvasható a Nemzeti Választási Iroda közleményében. A szavazást az SZSZB felfüggesztette, és értesítette az OMSZ-t. Tesztelték, és az eredmény COVID pozitív, az érintett a mentősökkel elhagyta a szavazóhelyiséget. Teljes fertőtlenítés, szellőztetés történt, majd a szavazást 13:20-kor folytatták.

Lotz Katalin, a Deutsche Bühne Ungarn igazgatója is leadta voksát. Fotó: Mártonfai Dénes



18:36 - Murgán 53 választópolgár adhatja le szavazatát

A Kultúrotthon adott otthont a 001. számú Szavazókörnek Murgán. A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma ötvenhárom, belföldön az adott településre átjelentkezettek száma két fő.

Minden rendben zajlott, nyugodtan érkeztek a választók szavazni, ahogy elmúlt a hóesés, többen jöttek – tájékoztatta portálunkat Kovács Klaudia. A szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette, hogy délután negyed háromig a névjegyzékben szereplő választópolgárok több mint a fele szavazott.

Ignácz Attila harminckét éves murgai választópolgár elmondta, azért szavazott, hogy befolyást tudjon gyakorolni. Hozzátette, jó lenne, ha több pénzt tudnának keresni, valamint úgy érzi, hogy Murgán a vidékfejlesztésre, a szórakozási és sportolási lehetőségre is nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni.

18:17 - Kérésre sem hagyták abba a beszélgetést

Egy házaspár külön-külön ment be egy időben a szavazófülkébe Aparhanton. Beszélgetni kezdtek egymással a két fülke között. A delegált SZSZB tag kétszeri és az SZSZB elnök egyszeri kérésére sem hagyták abba. A szavazatukat leadták és távoztak a szavazóhelyiségből. Az esemény a szavazás lebonyolítását nem veszélyeztette. A szavazást nem kellett felfüggeszteni.

18:12 „Állást kell foglalni”

Az ismert producer, dokumentumfilmes alkotó, Kindl Gábor is szavazásra buzdított, mert szerinte most olyan kérdések vannak, melyekben állást kell foglalni. A filmes szakember arra is kitért, hogy mi az, amit ilyenkor célszerű félretenni, mellőzni.

17:56 - Közel 63 százalék az országos részvételi arány

A legfrissebb adatok alapján országosan a szavazásra jogosultak 62,92 százaléka szavazott 17 óráig. Az arány négy éve, 2018-ban 63,21 százalék volt. Budapesten a legfrissebb arány 66,82 százalék.

Tolnában alacsonyabb a részvételi arány az országos átlagnál. Megyénkben a választásra jogosult 174 433 polgárból 107 954 fő jelent meg. vagyis 61,89 százalék volt a részvételi arány 17 óráig.

A legmagasabb részvételi arányt továbbra is az 1-es számú választókerületben mérték. Itt az 58 397 választásra jogosult polgár közül 36 400-an voksoltak, ami 62,33 százalékos részvételt jelent. A 3-as számú választókerületben az 58 205 választópolgárból 36 173-an szavaztak, ez 62,15 százalékos részvételt jelent. A 2-es számú választókerület 57 831 választásra jogosult polgára közül 35 381-en szavaztak délután három óráig, ami 61,18 százaléknak felel meg.

Hatvankét százalék feletti részvétel a gyermekvédelmi népszavazáson

A gyermekvédelmi népszavazáson vasárnap 17 óráig a szavazásra jogosultak 62,23 százaléka (4 787 527 szavazó) adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. A fővárosban pedig a szavazók 66,25 százaléka, 849 095 választópolgár adta le szavazatát eddig. Tolna megyében 60,78 százalék volt a részvételi arány 17 óráig.



17:00 - „Fontos feladat a választáson való részvétel”

A TEOL.hu által megkérdezett választópolgár, a decsi Reinhard Ádám szerint fontos feladat az országgyűlési választáson való részvétel.

16:50 - Újra kellett éleszteni egy szavazót Nagykanizsán



A szavazóhelyiségben egy idős férfi választópolgár, aki a szavazólapját még nem vette át, sorbanállás közben rosszul lett és összeesett - írja a Zaol.hu a valasztas.hu információ nyomán. A sorban várakozó orvos végzettségű választópolgár kezdte meg segítséggel az újraélesztést.





A bizottság egy tagja értesítette a szomszédos épületben lévő Katasztrófavédelmi Kirendeltséget. A választópolgár rokona hívta a mentőszolgálatot. A Katasztrófavédelem munkatársai átvették az újraélesztést a mentők megérkezéséig. 10.50 perctől 11.45 percig a szavazást felfüggesztették. A Katasztrófavédelem kiérkezésétől a mentők intézkedésének végéig a bizottság a szavazóhelyiségben volt. A választópolgárok a szavazóhelyiség előtt tartózkodtak. Mivel az urnák és a szavazással kapcsolatos minden irat a teljes intézkedés alatt a szavazatszámláló bizottság látókörében volt, azokat zárolni nem kellett, a voksolás 11.45-től folytatódott.





16:16 - Rendkívüli események nélkül zajlik a szavazás

Rendkívüli események nélkül zajlik a szavazás Tamásiban, ahol a kilenc szavazókör többségében megfordultak nemzetközi megfigyelők - tudtuk meg kora délután Gulyásné dr. Könye Katalintól. A jegyző elmondta, hogy a megfigyelők rövid ideig, fél-egy óráig maradtak, nem zavarták a bizottságok munkáját és nem jeleztek semmi problémát. Megjegyezte, hogy ezúttal elég sok volt a szavazásra átjelentkező, amelynek oka vélhetően a mai motoros Európa-bajnokság volt, amelynek résztvevői előre látták, hogy itt, Tamásiban tudnak majd voksolni. A mozgó urnákkal is szinte mindenkihez eljutottak már 15 óráig, aki 12 óráig jelezte ilyen irányú igényét.

A dunaföldvári szavazókörökben is rendben zajlik a voksolás, a kora reggeli urnanyitás óta folyamatosan érkeznek a szavazók. Nem történt semmi kirívó eset - tájékoztatta portálunkat dr. Süveges Árpád Róbertné - Dunaföldvár alpolgármestere.

15:56 - Az országosnál továbbra is alacsonyabb a részvételi arány Tolnában

Országosan a szavazásra jogosultak 52,75 százaléka adta le voksát 15 óráig. Az arány négy éve, 2018-ban 53,64 százalék volt. Budapesten a legfrissebb arány 56,44 százalék.

Tolnában alacsonyabb a részvételi arány az országos átlagnál. Megyénkben a választásra jogosult 174 433 polgárból 90 015 fő jelent meg. vagyis 51,6 százalék volt a részvételi arány 15 óráig.

MTI/Koszticsák Szilár

A legmagasabb részvételi arányt továbbra is az 1-es számú választókerületben mérték. Itt az 58 397 választásra jogosult polgár közül 30 693-an voksoltak, ami 52,56 százalékos részvételt jelent. A 3-as számú választókerületben az 58 205 választópolgárból 30 089-en szavaztak, ez 51,69 százalékos részvételt jelent. A 2-es számú választókerület 57 831 választásra jogosult polgára közül 29 233-an szavaztak délután három óráig, ami 50,55 százaléknak felel meg.

15:50 - Horváth István: fontos a családok védelme és Magyarország jövője

Horváth István, az 1-es számú választókerület képviselőjelöltje feleségével és két gyermekével együtt adta le voksát.

15:15 - Zsikó Zoltán: a békére kell szavazni

A békére kell szavazni, arra, hogy megvédjük a magyar családokat – mondta Bátaszéken Zsikó Zoltán, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke, miután leadta szavazatát

vasárnap délelőtt.

14:04 - Süli János szavazásra biztat

Süli János tárca nélküli miniszter, a Tolna megyei 3-as számú választókerület fideszes képviselőjelöltje is szavazásra biztatta a polgárokat, miután a délelőtt folyamán leadta voksát Pakson.

13:45 - Az országos alatti a részvételi arány Tolnában

Országosan a választásra jogosultak 40,01 százaléka, 3 078 029 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt 42,32 százalék voksolt 13 óráig.

Tolnában alacsonyabb a részvételi arány az országos átlagnál. Megyénkben a választásra jogosult 174 433 polgárból 67 688 fő jelent meg. vagyis 38,8 százalék volt a részvételi arány 13 óráig.

A legmagasabb részvételi arányt továbbra is az 1-es számú választókerületben mérték. Itt az 58 397 választásra jogosult polgár közül 23 657-en voksoltak, ami 40,51 százalékos részvételt jelent. A 3-as számú választókerületben az 58 205 választópolgárból 22 575-en szavaztak, ez 38,79 százalékos részvételt jelent. A 2-es számú választókerület 57 831 választásra jogosult polgára közül 21 456-an szavaztak délután egy óráig, ami 37,1 százaléknak felel meg.

A részletesebb adatokat itt találja – kattintson!

13:27 - Novák Katalin is leadta szavazatát

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök is leadta szavazatát az először szavazó fiával, Veres Ádámmal a Farkasréti Általános Iskolában kialakított szavazókörben.

13:11 - Negyed órán belül ki kell érnie a rendőrnek a szavazóhelyiséghez



A rendőrkapitányságok vezetői gondoskodnak arról, hogy az illetékességi területükön működő szavazatszámláló bizottsági elnökök megkapják a tájékoztatást arról, hogy a rendőröket hogyan lehet gyorsan igénybe venni. A közterületi szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első rendőr 15 percen belül megérkezzen.

12:29 - Állásfoglalást igénylő kérdések

Az ismert megyei személyiségek közül Kindl Gábor is szavazott a délelőtti órákban. A játékfilmes-dokumentumfilmes munkásságával maradandót alkotó producer – a szlovákiai Fél település díszpolgára – Szekszárdon, a Garay János Gimnáziumban található szavazóhelyiségek egyikében adta le voksát.

– Azért jó, ha mindenki eljön szavazni, mert később nem tud arra hivatkozni, hogy rosszul döntöttek az emberek – nyilatkozott Kindl Gábor. – Fontos résztvenni ilyen szavazáson mindig, mindenkor, főleg most, mert olyan kérdések vannak, melyekben állást kell foglalni.

A filmes szakember arra is kitért, hogy ilyen jelentős esemény alkalmával mi az, amit célszerű félretenni, mellőzni. Ezekről itt tekinthetők, hallgathatók meg további részletek.

12:25 - Élnünk kell a választójogunkkal

A bátaszéki művelődési házba szép számmal érkeztek már reggel a szakadó havas esőben a helyiek, hogy voksukat leadhassák. Zsikó Zoltán, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke is itt dobta be a lezárt borítékot az urnába. Továbbá arra buzdított minden bátaszékit, hogy menjen el, szavazzon, mert mindenki véleménye fontos. Hozzátette, a várva várt eső is megérkezett, élettel tölti meg a természetet, most mi is éljünk jogunkkal és szavazzunk egy élhető Magyarországért, kötelességünk megvédeni az országot, hiszen gyermekeink jövője a tét. Este hét óráig mindenkinek lehetősége van elmenni a szavazóhelyiségbe és behúzni az ikszet, így aki még nem indult el, annak is van még ideje.





12:20 - Szavazásra buzdítanak a decsiek

A település 3. sz. szavazókörében reggel 10 óra táján gyorsan, sorban állás nélkül tudtak szavazni a lakosok. Folyamatosan érkeztek a helyiek, de a szavazókörben dolgozók fürge munkájának köszönhetően gördülékenyen haladt a sor.

Reinhard Ádám decsi lakos kérdésünkre elmondta, minden választáson részt vesz és voksol, ez felelősségünk és feladatunk is, élnünk kell választójogunkkal. Egy, a nevét titokban tartó hölgy azt nyilatkozta, tíz év külföldi lét után most hazaköltözött és kötelességének érezte a voksoláson való részvételt, arra biztat mindenkit, hogy döntsön felelősséggel és menjen el szavazni.

MTI/Balázs Attil

11:49 - Tolna megyében 26 százalék feletti volt a részvételi arány

A délelőtt 11 órai adatok alapján 1 982 937 polgár, vagyis a választópolgárok 25,77 százaléka járult az urnákhoz országosan. Négy évvel ezelőtt pedig 29,93 százalék voksolt 11 óráig.

Tolnában továbbra is magasabb az arány az országos átlagnál. Megyénkben 26,57 százalék volt a részvételi arány délelőtt 11 óráig. Vagyis a választásra jogosult 174 433 polgárból 46 345 fő jelent meg.

A legmagasabb részvételi arányt továbbra is az 1-es számú választókerületben mérték. Itt az 58 397 választásra jogosult polgár közül 16 133-an voksoltak, ami 27,63 százalékos részvételt jelent. A 3-as számú választókerületben az 58 205 választópolgárból 15 382-en szavaztak, ez 26,43 százalékos részvételt jelent. A 2-es számú választókerület 57 831 választásra jogosult polgára közül 14 830-an szavaztak délelőtt 11 óráig, ami 25,64 százaléknak felel meg.

A részletesebb adatokat itt találja – kattintson!

11:17 - Szijjártó Péter: válasszuk a békét, válasszuk a biztonságot

10:57 - Több mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal

Több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával vasárnap az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson. Az első választók nemzeti színű kitűzőt vehetnek át a szavazatszámláló bizottságoktól. A kerek, ezüstös színű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A kitűző valamivel nagyobb, mint egy 50 forintos érme.

10:15 - Süli János leadta voksát

Süli János, a 3-as számú választókerület fideszes jelöltje is leadta szavazatát vasárnap délelőtt Pakson.