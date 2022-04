12:29 - Állásfoglalást igénylő kérdések

Az ismert megyei személyiségek közül Kindl Gábor is szavazott a délelőtti órákban. A játékfilmes-dokumentumfilmes munkásságával maradandót alkotó producer – a szlovákiai Fél település díszpolgára – Szekszárdon, a Garay János Gimnáziumban található szavazóhelyiségek egyikében adta le voksát.

– Azért jó, ha mindenki eljön szavazni, mert később nem tud arra hivatkozni, hogy rosszul döntöttek az emberek – nyilatkozott Kindl Gábor. – Fontos résztvenni ilyen szavazáson mindig, mindenkor, főleg most, mert olyan kérdések vannak, melyekben állást kell foglalni.

A filmes szakember arra is kitért, hogy ilyen jelentős esemény alkalmával mi az, amit célszerű félretenni, mellőzni.

12:25 - Élnünk kell a választójogunkkal

A bátaszéki művelődési házba szép számmal érkeztek már reggel a szakadó havas esőben a helyiek, hogy voksukat leadhassák. Zsikó Zoltán, a Megyei Közgyűlés alelnöke is itt dobta be a lezárt borítékot az urnába. Továbbá arra buzdított minden bátaszékit, hogy menjen el, szavazzon, mert mindenki véleménye fontos. Hozzátette, a várva várt eső is megérkezett, élettel tölti meg a természetet, most mi is éljünk jogunkkal és szavazzunk egy élhető Magyarországért, kötelességünk megvédeni az országot, hiszen gyermekeink jövője a tét. Este hét óráig mindenkinek lehetősége van elmenni a szavazóhelyiségbe és behúzni az ikszet, így aki még nem indult el, annak is van még ideje.

12:20 - Szavazásra buzdítanak a decsiek

A település 3. sz. szavazókörében reggel 10 óra táján gyorsan, sorban állás nélkül tudtak szavazni a lakosok. Folyamatosan érkeztek a helyiek, de a szavazókörben dolgozók fürge munkájának köszönhetően gördülékenyen haladt a sor.

Reinhard Ádám decsi lakos kérdésünkre elmondta, minden választáson részt vesz és voksol, ez felelősségünk és feladatunk is, élnünk kell választójogunkkal. Egy, a nevét titokban tartó hölgy azt nyilatkozta, tíz év külföldi lét után most hazaköltözött és kötelességének érezte a voksoláson való részvételt, arra biztat mindenkit, hogy döntsön felelősséggel és menjen el szavazni.

11:49 - Tolna megyében 26 százalék feletti volt a részvételi arány

A délelőtt 11 órai adatok alapján 1 982 937 polgár, vagyis a választópolgárok 25,77 százaléka járult az urnákhoz országosan. Négy évvel ezelőtt pedig 29,93 százalék voksolt 11 óráig.

Tolnában továbbra is magasabb az arány az országos átlagnál. Megyénkben 26,57 százalék volt a részvételi arány délelőtt 11 óráig. Vagyis a választásra jogosult 174 433 polgárból 46 345 fő jelent meg.

A legmagasabb részvételi arányt továbbra is az 1-es számú választókerületben mérték. Itt az 58 397 választásra jogosult polgár közül 16 133-an voksoltak, ami 27,63 százalékos részvételt jelent. A 3-as számú választókerületben az 58 205 választópolgárból 15 382-en szavaztak, ez 26,43 százalékos részvételt jelent. A 2-es számú választókerület 57 831 választásra jogosult polgára közül 14 830-an szavaztak délelőtt 11 óráig, ami 25,64 százaléknak felel meg.

11:17 - Szijjártó Péter: válasszuk a békét, válasszuk a biztonságot

10:57 - Több mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal

Több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával vasárnap az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson. Az első választók nemzeti színű kitűzőt vehetnek át a szavazatszámláló bizottságoktól. A kerek, ezüstös színű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A kitűző valamivel nagyobb, mint egy 50 forintos érme.

10:15 - Süli János leadta voksát

Süli János, a 3-as számú választókerület fideszes jelöltje is leadta szavazatát vasárnap délelőtt Pakson.