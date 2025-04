A lány, aki tűzoltóként futotta le a lehetetlent, és még csak most kezdte

Mikor kerestem, azt mondta: bocs most akció van. Órákkal később már lenyugodva arról mesélt, náluk családi hagyomány a tűzoltó lét. Illés Eszter, a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja és az országos lépcsőfutó bajnokság második helyezettje. A lépcsőfutás második hazai legjobbja újabb és újabb kihívásokat keres magának.

Illés Eszter, a lépcsőfutás országos második helyezettje

Fotó: Magyar Tűzoltósport Egyesület

A lépcsőfutás egy kihívás

– Nálunk a családban nem kérdés, hogy mihez kezdjünk az életünkkel. Három generáció óta mindenki tűzoltó, a nővérem is, a nagypapám is. Beleszülettem ebbe a közegbe, olyan, mintha genetikailag kódolva lenne, hogy tűzoltók legyünk – meséli Eszter. Sosem volt olyan érzésem, hogy nem akarom ezt csinálni. Igaz, mi önkéntesek nem nagyon találkozunk olyan borzalmakkal, mint a hivatásos kollégáink. Az a szabály Magyarországon, hogy hivatásos tűzoltó nem lehet nő, így maradt nekem is az önkéntesség. Mindig keresem a kihívásokat, meg akarom ismerni önmagam, és ez egy jó alkalom erre – mondja Eszter. Nem vagyunk sokan, akik a lépcsőfutást választjuk, mint sport, ez a tűzoltókon belül is egy külön kaszt. Azt hiszem, tudjuk magunkról, hogy megszállottak vagyunk – tesz hozzá mosolyogva.

Fotó: Magyar Tűzoltósport Egyesület

Az országos versenyen száznegyvenen álltak rajthoz, Tolna vármegyét tizennégyen képviselték, két hivatásos tűzoltó-parancsnokság és négy önkéntes tűzoltó egyesület színeiben. A futás mellett számos technikai feladat is vár a versenyzőkre. A résztvevők között ezúttal hivatásos és önkéntes tűzoltók is voltak. Miután Tamásiban nincsenek magas házak, így Eszter a dombokon és a kilátók lépcsőjén gyakorol. Ha pedig leveszi a gyakorló ruhát, akkor gyógytornászként tevékenykedik. – Segíteni kell az embereknek – mondja – ez egy bennem élő hivatástudat, ez vezeti az életemet.

„Nem hittem el az eredményt”

– Első körben nem hittem el az eredményt, többször visszamentem az eredményjelző táblához, hogy tényleg én vagyok-e a második. Azt gondolom, ennek az eredménynek a súlyát csak az tudja lemérni, aki ezt csinálja. Egyébként egy nagyon jó hangulatú verseny volt, ahogy említettem, ez egy külön kaszt, itt mindenki mindenkinek szurkol. Büszke voltam és elégedett a verseny végén, hihetetlen érzés a siker, ami természetesen további energiákat mozgósít bennem, és visz tovább a céljaim felé.