Ápolónő, aki mellesleg faluszépítéssel foglalkozik

Ami másnak lom, az Sebestyén Lili számára alapanyag egy kreatív alkotáshoz. Otthonát és faluját, Kakasdot is szorgalmasan szépítgeti.

A szűkebb és a tágabb környezetét, az otthonát és a faluját is szépíti Sebestyén Lili. Ez a kreatív időtöltés jelent számára kikapcsolódást. Ápolónőként dolgozik Bonyhádon, az egynapos sebészeten. Szüksége van arra, hogy másfelé is járhassanak a gondolatai, ne csak a betegségek világában. Sok mindent újrahasznosít: régi tetőcserepekre fest, használt gumiabroncsokból készít kerti kiülőket, bőröndből pipereasztalt vagy bárszekrényt. Egyszínűre mázolt, ócska biciklik utcadísszé válnak, s Kakasd néhány pontján útbaigazító táblák is dicsérik a keze munkáját. Legutóbb a faluközpontban lévő patakkorlát betonoszlopait látta el díszítőfestéssel.

Nagy a teherbírása. Hétvégéken, illetve a gyeses időszaka alatt dolgozott átmenetileg a helyi cukrászdában, presszóban, postán és virágboltban is. Betekintést nyert mások munkájába, kipróbált ezt is, azt is.

– Gyerekkoromban anyu megtanított horgolni, kötni – mondja. – Aztán, mikor gyesen voltam, elkezdtem a foltvarrást, majd a papírfonást sajátítottam el internetes kisfilmek alapján. Csak az túlzottan igénybe veszi az ízületeket. Megsodorni a papírrudakat újságból vagy pénztárgépszalagból, aztán megfonni a tárgyakat kimerítő, ha valaki sokat vállal. Ma már csak néha foglalkozom vele. Ha meghívnak falunapra vagy a Völgységi Könyvfesztiválra, elmegyek oktatni, de nem kérek érte pénzt. Elég az öröm. Főleg a gyerekekkel szeretek foglalkozni, mert ők feltöltenek. A betegek, akarva-akaratlanul bizonyos fokig energiavámpírok.

Az iparosmunkák is közel állnak hozzá. Elleste a szakemberektől a vakolás, glettelés, szobafestés fortélyait. Bútorokat újít fel, cementfigurákat, horgolt figurákat remekel, és a szalvétatechnikában is jártas. Sokrétű munkásságát már egy kiállításon is bemutatta tavaly, a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban.

– Olvastam valahol – meséli –, hogy ha valaki valamit alkot, az agyának okoz örömet. Ez olyan, mint a függőség. Ha megjön az ötlet, akkor félretolok mindent, a házimunkát is, és nekikezdek a megvalósításnak. Mihamarabb látni szeretném a kész művet.