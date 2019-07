Egyre többen viszik magukkal a házi kedvencet vakációzni

A kutyák a legtöbb helyen családtagnak számítanak, akiktől nem szívesen válunk meg a nyaralások alkalmával sem, akár még külföldi célpont esetén sem. Az alábbiakban a témával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat olvashatják.

Ha szállást keresünk belföldön vagy külföldön, akkor mindenképpen figyeljünk arra, hogy kutyabarát helyről van-e szó, külföldi célállomás esetében a pet-friendly kifejezést érdemes keresni, de több szálláskereső oldalon külön is rászűrhetünk erre a kifejezésre, tanácsolja összeállításában a Humac Hungary.

Az önálló nyaralóházak és apartmanok javasoltak a kutyával utazóknak, így a kutyusnak a kertben lesz egy kis élettere, ráadásul kevésbé valószínű, hogy belebotlunk egy-egy ellenséges, kutyát kevésbé elfogadó nyaralótársba. A szállásfoglalás előtt mindenképpen érdemes egyeztetni közvetlenül a szállásadóval arról, hogy milyen kutyát vagy kisállatot fogad, ugyanis vannak olyan helyek, ahol kizárólag a kisebb méretű kedvenceket látják szívesen.

Különleges élmény; repülés kutyával

Repülős nyaralásnál néhány fontos részletre oda kell figyelni: egyrészt az olcsó, fapados repülőjáratok egyáltalán nem vállalnak állat utaztatást, egyedül csak a vakvezető kutyákat engedik fel a fedélzetre, másrészt a klasszikus légitársaságok is szigorú szabályokat követnek kutyás utasaik esetében. A kutyus szállítása kétféle módon történhet; vagy a fedélzeten, amennyiben a kutyabox maximum kézipoggyász-méretű és befér az előttünk lévő ülés alá, illetve a poggyásztérben, hivatalos, maximum 125 x 69 x 80 cm-es boxban.

Egy adott gép fedélzetén egyszerre legfeljebb két egyforma fajtájú állat utazhat, ezért ezt még jó előre egyeztessük a légitársasággal a jegyvásárlásnál. Egy utas maximum két állatot vihet magával, ezen felül csak önálló légi áruként lehet szállítani őket. A budapesti repülőtér termináljára bevihetőek a kutyák.

Stresszcsökkentés a hosszú utazás alatt

Ha mégis a repülő mellett döntünk, akkor tegyünk be az állat mellé valamilyen otthoni kedvenc játékot vagy rongyot, amely ismerős illataival megnyugtathatja a kutyust. Ez egyébként hasznos lehet az autóban is. Szárazföldi utazás esetén hosszabb autóútnál álljunk meg egy-két óránként pihenőre, evésre, ivásra, egy kis mozgásra. Az autós utazás lényegesen könnyebb kutyával, különösen, ha van a családnak saját járműve, amit ismer a kutyus. Ha nincs saját autó, akkor a gépkocsikölcsönzők közül keressük a pet-friendly vállalatokat, amelyek nem számolnak fel külön díjat a kutyusokért.

Úti patika összeállítása baj esetére

Biológiai szempontból a kutyák sem viselkednek másként, mint az emberek egy idegen országban. Az idegen tápok, ételek, a szokatlan víz náluk is hasmenést, hányást okozhat, a sós tengervíz kiszáradást, szőrhullást okozhat, a naptól kiütések jelenhetnek meg a bőrükön. Érdemes ezért úti patikával készülni a kutya esetében is. Ha tehetjük, vigyük magunkkal a megszokott tápját és elsősorban palackozott vízzel itassuk.

Az állatgyógyszerek határon való átvitele csak külön orvosi papírral lehetséges, így inkább a természetes étrendkiegészítőket csomagoljuk el baj esetére. Ezek közül a huminsav például pár óra vagy nap alatt megszünteti a hasmenést, a hányást, sőt a belőle készült krémek sikeresen kezelik a viszketést, az esetleges bőrproblémákat. Utazás előtt a biztonság érdekében már itthon érdemes elkezdeni valamilyen immun­erősítő kúrát, hogy erősen vágjon neki a kutyus a nagy kalandnak.

Kötelező a kutyaútlevél külföldön!

Az Európai Unióban és azon kívül különböző szabályok vonatkoznak a kutyusok határátlépésére. Az Állatorvosi Kamara kisállatútlevélről szóló weboldala hasznos információkkal szolgál arról, hogy miként lehet igényelni a szükséges határátlépési dokumentumokat és hogy milyen védőoltások szükségesek egy-egy országba való belépéshez.

A kutyaútlevél egyébként csakis az éves veszettségi oltás beadatásával érvényes, így, ha nyaralás előtt az állatorvosnál járunk, akkor igazoltassuk le kedvencünk oltásait az útlevélben is. Ezzel ugyanis az uniós országok között szabadon szállíthatjuk a kedvencünket, és ezt az iratot kérik a repülőtereken is.

Britanniába ne!

Nagy-Britannia teljes egészében alkalmatlan úti cél, ha valaki a háziállatát is magával szeretné vinni, ugyanis kötelező a hat hónapos karantén. Ausztrália, Új-Zéland, Írország, Málta és Ciprus szintén ragaszkodik a több hónapos karanténhez, amelynek költsége átlagosan havi ötszáz euróra rúg.

Kutyabarát strandon hűsöl az eb

Horvátországban és Görögországban a legtöbb strandon tilos a kutyafürdetés, ugyanakkor több tucat hivatalos strand kínál kutyabarát partszakaszt és az eldugott, néptelen kis öblökben is fürödhet velünk a kutyus. Mielőtt kiválasztjuk, hogy hova megyünk nyaralni, vegyük azt is figyelembe, hogy a közelben lévő strandon mik a szabályok. Olaszországban a főszezonon kívül szinte minden közstrandon szívesen látják a kutyusokat is, viszont június és augusztus között csak a kijelölt kutyabarát helyekre lehet bevinni a család kedvencét. Már léteznek olyan weboldalak, ahol aktuálisan mindig összegyűjtik a kutyabarát strandok listáját.