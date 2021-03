Idén már normál érettségi várható

A tavalyi érettségi eredmények – a járványügyi intézkedések miatti felemás oktatás és számonkérés következtében – sokak szerint nem tükrözték a tanulók tényleges tudását. Főleg a szóbeli testnevelés tűnt komolytalannak. Az idén normál érettségiztetés várható.

A járvány miatti korlátozó intézkedések szükségszerűsége vitathatatlan, ám néhol igencsak furcsa szituációk adódtak ezek következtében. A középiskolákban is. A készségtantárgyak online oktatása eleve bajos, és a tavalyi számonkérés sokak szerint felemásra sikerült.

A szóbeli testnevelés-érettségit pedig még a szaktanárok is vicckategóriába sorolták. Megnyugtató, hogy az idén – a dolgok jelen állása szerint – lesz gyakorlati vizsgájuk azoknak a diákoknak, akik testnevelésből érettségiznek.

Tornaórák nyolcadikig vannak. Tehát a hatosztályos gimnáziumok hetedikeseinek és nyolcadikosainak is. A többiek internetes kapcsolat útján kapnak feladatokat. A tolnai gimnázium tanára, Herczig Gábor igyekszik motiválni a fiatalokat.

– Földrajzot is tanítok – mondja –, s annak nem sok értelmét látom, hogy felolvassam az anyagot, aztán figyeljem, hogy a 20-30 gyereket mit csinál, ha egyáltalán bekapcsolják a kamerát, s nem csak a sötét képernyőnek beszélek. Inkább feladatokat kapnak, s ha visszaküldik a jó eredményt, vagy hozzászólnak, kis ötösöket szerezhetnek, aztán azokból lehet egy nagy ötös.

Testnevelésből is feladatokkal látom el őket, és motivációs ismeretekkel, hogy miért is érdemes ezt az erősítést, nyújtást elvégezni. Ez viszonylag eredményesen működik. Kaptak már jegyet edzéstervre, edzésnaplóra és híres sportolók életének feldolgozására is.

Az érettségire való felkészítést a gimnázium másik testnevelője, Pálinkás Gábor végzi. Hetedikeseket és nyolcadikosokat is tanít az iskola melletti tornacsarnokban, a Lovardában. A végzősökkel kiscsoportokban foglalkozik. Nem lehet jelen az egész osztály egyszerre.

Hagyományos vizsgára készülnek Az idén várhatóan a szokásos módon zajlik majd az érettségi – mondja Pálinkás Gábor –, szóbeli és írásbeli is lesz, emelt- és középszinten egyaránt, testnevelésből pedig szóbeli és gyakorlati vizsga vár a tanulókra.

A felkészítést én tartom a Lovardában, ahova 3-4 fős csoportokban jöhetnek az érintettek. A tavalyi testnevelés-érettségi, az esetek jelentős részében irreális eredményt hozott. Duplán szóbeliztek (a gyakorlat helyett is), és könnyen bejuthatott akár a Testnevelési Egyetemre is olyan gyerek, aki megtanulta a leckét, de a mozgása közel sem volt olyan, amilyenre ott szükség van.

Borítóképünkön: Pálinkás Gábor a nyolcadikosok egyik óráján