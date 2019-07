Jiangbei kerülettel ígérkezik lehetőség az együttműködésre

Zhu Zushou nem feledkezett meg Szekszárdról. Kína egykori magyarországi nagykövete, a Kínai-Magyar Baráti Egyesület elnöke tavaly októberben küldöttséggel együtt járt a megyeszékhelyen. A delegációt és vezetőjét a város önkormányzata látta vendégül, tovább építve azt az utat, mely a magyar-kínai kapcsolatok elmélyítéséhez vezet.

A szívélyes fogadtatásnak köszönhetően az egykori diplomata személyesen hívta meg Palásti Lajost a nemrég Ningbóban megrendezett, állami szintre emelt I. Kína – Közép- és Kelet-Európai Országok és Nemzetközi Fogyasztói Cikkek Kiállítására. A szekszárdi születésű, diplomáját Kínában megszerző, a távol-keleti ország nyelvét kifogástalanul beszélő fiatal mellett Zhu Zushou további hét magyar gazdasági szereplő számára biztosította díjmentesen a rendezvényen való részvételt, a helyi szállást és ellátást.

A kiállításon, a Kína-KKE Polgármesterek Fórumán számos közép- és kelet-európai ország városi és megyei vezetői kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. Magyarország képviseletében Baranya megye közgyűlésének elnöke, Madaras Zoltán mutatta be megyéje értékeit. Zhu nagykövet meghívására, illetve Ács Rezső, Szekszárd polgármestere megbízásából Palásti Lajos adott összefoglalást a meghívó fél által felajánlott együttműködési lehetőségről. Ez azt jelenti, hogy Szekszárd Ningbo város Jiangbei kerületével vehetné fel a kapcsolatot, így járulva hozzá Tolna megye székhelye és a régió gazdasági, kulturális és turisztikai értékeinek Kínában való népszerűsítéséhez.

Annak ellenére, hogy Jiangbei közigazgatási státusza csupán kerület, lakossága többszöröse Szekszárd lélekszámának, összesen 3,7 millió fő. Egyik legfontosabb kerülete Ningbónak, ugyanis itt található az úgynevezett Old Bund, a város fontos turisztikai látványossága, az óváros része. A lehetőség kiaknázásához és az együttműködés fejlesztéséhez kitűnő alapot biztosít az évente megrendezendő kiállítás, amelyre Zhu nagykövet jövőre is örömmel várja Szekszárd és Tolna megye gazdasági szereplőit.

– Megtisztelő felkérésben volt részem, hiszen Zhu nagykövet úr megbízásából személyesen a kínai miniszterelnök-helyettesnek, Hu Chunhua úrnak mutathattam be a magyar pavilont és annak különlegességeit – mondta el lapunknak Palásti Lajos. – A Kínában is nagy népszerűségnek örvendő magyar borkultúra, a méltán híres Zsolnay-porcelán, valamint az orvostudomány terén megvalósított magyar-kínai együttműködés mellett külön felhívtam Hu Chunhua miniszterelnök-helyettes figyelmét a magyar tudomány és technológia eredményeire is. Ezen belül a magyar molekuláris biológia áttörő eredményére, a deutérium-megvonásra.