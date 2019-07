Lívia gyógyulásáért tartanak szentmisét Szekszárdon

Túl van a második kemoterápiás kezelésen Gereben Lívia, az Atomerőmű KSC Szekszárd kosárlabdázója. A 19 éves játékos felépüléséért péntek este misét mondanak Szekszárdon, a Béla király téri nagytemplomban.

Élete nagy harcát vívja Gereben Lívia. A világszinten korosztálya tíz legígéretesebb tehetsége között számon tartott kosaras két hónapja harcol leukémiás betegségével. A fiatal lány felépüléséért rengetegen szorítanak, s nemcsak Szekszárdon és Magyarországon, hanem külföldön is. A most zajló női Európa-bajnokságon a szervezők például rendre kiteszik vagy kivetítik a válogatott kerettag életnagyságú fotóját a magyar csapat edzésein. Ez a figyelmesség is nagy erőt ad neki, hogy mielőbb leküzdje betegségét.

„Lívia második kemoterápiás kezelése kedden fejeződött be” – mondta lapunknak Szabó Noémi, a KSC Szekszárd szakmai és sportigazgatója. A kosaras családja vele, valamint öccsével, a klub ügyvezetőjével, Gergővel kommunikál. Napi kapcsolatban vannak, így tegnap lapunknak a legfrissebb hírekkel szolgáltak a tehetséges kosaras állapotáról. Mint Szabó Noémitől megtudtuk, játékosuk sokkal jobban viselte a második kezelést, mint az elsőt, biztatóak az eredményei, rendben van a vérnyomása, megjött az étvágya, s ez mind csupa jó jel.

„Líviának nagy erőt ad, hogy ennyien aggódnak érte, hogy ennyien szorítanak a felgyógyulásáért. Hálás szívvel gondol mindenkire, aki szurkol neki. Mostanában újra jó a kedve, a két kezelés között egyszer már Szekszárdra is el tudott jönni, s Gergővel együtt kávéztak. Most is az a vágya, hogy mielőbb újra itt lehessen velünk, s hogy találkozhasson a barátaival, a csapattársaival” – fogalmazott a szakmai igazgató.

A tehetséges kosaras gyógyulásáért pénteken misét mondanak a Béla király téri nagytemplomban – ezt Szabó Balázs, a Tesco szekszárdi igazgatója, a KSC elnökségi tagja, a csapat nagy szurkolója szervezte meg.

Az este hét órakor kezdődő misén lehetőség lesz adományozni is, az összegyűlt pénzt a klub vezetői eljuttatják Lívia családjának. Az adományozásba a Hungária Takarék is beszállt, a pénzintézet biztosítja az adománygyűjtő urnát, amelyet már eleve nem üresen juttatnak el a templomba.

„Sok szeretettel várunk minden hívőt június ötödikén, este a nagytemplomba. Azokat is, akik csak imádkozni szeretnének Gereben Lívia felépüléséért, s azokat is várjuk, akik adományukkal is hozzá tudnak járulni fiatal játékosunk mielőbbi felgyógyulásához” – fogalmazott Szabó Noémi.