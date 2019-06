Megéri sertéssel foglalkozni, mert emelkedett az ára

Jelentősen emelkedett az élősertés felvásárlási ára május elejétől, így átmenetileg elégedettek lehetnek az állattartók. Míg a múlt év végén ismét mélyponton volt az ágazat, most úgy tűnik levegőhöz jutottak a gazdák. Az áremelkedés fő oka, hogy az afrikai sertéspestis okozta világméretű kár jelentősen csökkentette az állományt.

A múlt év végén arra panaszkodtak a sertéstartók, hogy az élősertés felvásárlási ára kilónként alig érte el a 370 forintot. Igaz, volt már ennél rosszabb is, de a 370 forintos ár is csak arra volt elég, hogy a kiadásaikat fedezzék a termelők, hasznuk viszont nem volt.

Az év elején sorra jöttek a hírek a világból, hogy a távol-keleti sertéshús-megrendelések miatt a húskészletek folyamatosan csökkennek. Kínában is felütötte fejét a betegség és kétszázmillió sertést kellett kiirtani, mondta dr. Reibling József, a faddi székhelyű Dunahyb Kft. állatorvosa és ügyvezető igazgatója. Csak összehasonlításként, hazánkban mindössze hárommillió sertés van. Mivel a világ sertésállományának a fele Kínában volt, és ez most jelentősen megcsappant, így most ők is behozatalra szorulnak.

Ilyenkor látszik, milyen nagy hatással vannak egymásra a világban zajló gazdasági események. Hazánkban is jelentősen megindult a kereslet, az árak elindultak felfelé, jelenleg egy kiló élő sertéshúsért 460-470 forintot fizetnek, mondta dr. Reibling József. Ebből a bevételből már fejlesztésre is jut, tette hozzá. Bár azt senki nem tudja megmondani, meddig tarthat még ez a pozitív változás.

Nem csak a felnőtt állatokra, a malacokra is nagy kereslet van, mondta Lengyel Lóránd, akinek Németkéren van a gazdasága. A nagyüzemek százával vinnék a huszonöt kiló körüli kis állatokat, de nem tudnak minden érdeklődőt kiszolgálni.

A malacok ára jelenleg, kilónként 900-1000 forint. Lengyel Lóránd elmondta, ők előre megállapodást kötnek a vevőkkel és terv szerint szolgálják ki őket. Az anyakoca egy évesen fial először, és évente átlagosan kétszer-háromszor ellik egy almot.

A sertések számának alakulása Tolna megyében (ezer darab)

2014 2015 2016 2017 2018 174 171 134 143 157

Forrás: KSH

A sertéshúsfogyasztás alakulása hazánkban (kilogramm/fő/év)

1991 1996 2000 2008 2015 37,6 27 28 25,8 22,4

Forrás: Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács