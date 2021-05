Számukra a kert az maga a paradicsom

Múlt nyáron alakult egy csoport Bátaszéken, közös bennük, hogy a tagjainak mindene a kert. Az ilyen szomorú, feszültséggel teli, vírusos időben felüdülést jelentett nekik az, hogy a szabadban tevékenykedhettek még télen is. A tavasz beköszöntével pedig új lendületet kapott a csoportban a munka.

Ezt ne hagyja ki! Percről percre a magyar érettségiről

Még a téli hónapokban bemutattuk újságunkban is azt a csoportot, melynek a tagjai igazi ökogazdálkodók. Bár Bátaszéken alakultak, nem csak a helyiek csatlakoztak „A kert maga a paradicsom” nevű kezdeményezéshez. A csoport vezetője, Takácsné Kovács Anikó élelmiszermérnök elmondta, Alsónánáról, Decsről, Szekszárdról, Siklósról, Sükösdről is vannak tagjaik. Zömében középkorú a csapat, de azért vannak fiatalok és idősebbek is.

– Régen, amikor még szántottuk – sokan ma is szántják – a kertünket, novembertől márciusig ki sem tettük a lábunkat, mert nem volt mit tenni, egyébként is sáros volt a talaj – mondta Takácsné Kovács Anikó. – Ezt ma már elképzelni sem tudom. Nincs szántás, nincs sár. Télen is folyamatosan takarítottam be salátát, káposztaféléket, retket.

A kert élő forrás a léleknek, ami mindig pozitív energiát sugároz, még szemerkélő esőben, borús időben is – vallja Anikó. Meggyőződése, hogy sokak lelki bajára, magányára pozitívan tudna hatni, ha újra kapát és néhány egyszerű szerszámot ragadnának.

– Használjuk ki a járvány korlátozásai miatt felszabaduló időnket a kertünk megművelésére. Itt a kulcskérdés máris az, hogyan műveljük meg a kertet. A mi kertünk már 5 éve nincs szántva és ásva, legfeljebb lazítva ott, ahová gyökérnövényeket vetek. Mégis megterem minden alapvető zöldségféle, amire a családnak szüksége van – mondta Takácsné Kovács Anikó.

Különösen, hogy a kerti hulladék égetését rendeletben tiltják, illetve szabályozzák, ideje elkezdeni minden háztartásban komposztálni. Nem feltétlenül szükséges külön komposztálóedény sem hozzá, csak egy erre a célra rendszeresített, nyáron (fél)árnyékos hely, ahova rendszeresen hordunk száraz és lédús, zöld anyagokat, ezeket felváltva rétegezzük, és időnként meglocsoljuk.

Egy szántás nélküli kertben az előző év őszén elvetett borsó 2-3 héttel hamarabb szedhető, az elduggatott fokhagymából, vöröshagymából, póréhagymából már kora tavasszal lehet csemegézni, márciusban fejesedésnek indul az ősszel vetett saláta. Folyamatosan lehet betakarítani, és persze folyamatosan kell vetni.

A csoport új fogalommal is megismerkedett, a permakultúrával. Anikó szerint ez egy olyan eszköz a kezünkben, amivel élnünk kell a fenntartható jövő érdekében. A fenntartható gazdálkodás a megélhetés minden feltételét megteremti. Nem új keletű kezdeményezés, Ausztráliából indult a hetvenes évek közepétől. A lényege, hogy hasznosítsunk mindent, amit a természet ad, ne éljük fel a készleteinket, ne szennyezzük a környezetet. Éljünk tudatosan! Ebben szeretne a Permakultúra Klub Bátaszéken segítséget nyújtani.

– Amíg a járvány engedte, minden hónapban találkoztak a tagok a városi könyvtárban, azóta pedig egy-egy tagtárs kertjében, a szabadban beszéljük meg a teendőket, így a szelíd növényvédelmet: hogy mit kezdjünk a diófalevéllel, hogyan lehet egy füvesített kertben kertészkedni – tette hozzá Anikó.

A giliszták hasznosak a földben A permakultúrakert lényege, hogy zárt láncú és önfenntartó rendszerben termelődnek meg a mindennapi élelmiszerek, melyben állatok, növények és mikroorganizmusok élnek és működnek együtt. A hagyományoshoz képest ezekhez a kertekhez csak minimális energiabefektetés szükséges: mivel a természetes élő környezetet utánozza le, az organikus kert gyakorlatilag önmagát tartja fenn. Érdemes minél napsütöttebb területet keresni, és az sem hátrány, ha a talajban különféle giliszták élnek, mert azok könnyen kezelhetővé, lazává dolgozzák a földet. A kert második legfontosabb hozzávalója egycsapatnyi csirke. Elsősorban a nitrogénben gazdag organikus trágya miatt. A kert fontos eleme továbbá egy komposztálóhordó, amibe a csirkealom mellett az ételmaradékoktól a falevelekig az égvilágon mindent bele lehet dobni.

Borítóképünk: Takácsné Kovács Anikó: az organikus kert gyakorlatilag önmagát tartja fenn