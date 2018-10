Tehetséges ifjú zenészek mérték össze tudásukat

Ismét tehetséges zenészek, zenekarok mutatkozhattak be az Öröm a zene Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztiválon Pakson. A tehetségkutató célja mit sem változott az elmúlt években: megmérettetési lehetőséget biztosítani a fiataloknak.

Egy nagykovácsi csapat, az Indeed nyerte az Öröm a zene XXI. Országos Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivál tehetségkutatóját a hétvégén Pakson. Mint azt Ruff Ferenc szervezőtől megtudtuk, a második helyen a pécsi Cedar Knoll, a harmadikon a fővárosi Pablo Chandez végzett. A fesztivál célja változatlanul kettős volt, egyrészt színvonalas zenei programot biztosított a paksi és Paks környéki fiataloknak, másrészt lehetőséget adott tehetséges amatőr zenekaroknak a nagyközönség, illetve értő, kritikus bírálók előtti megmérettetésre, tapasztalatszerzésre.

A tehetséges fiatal zenekarok támogatás, szakértői segítség hiányában jórészt felbomlanak, hiszen anyagi kondícióik gyengék, ezért sokan közülük nem tudják kibontakoztatni, bizonyítani tudásukat. Ruff Ferenc elmondása szerint korábban több együttes működött a megyében, most kevesebb, pedig jó volna, ha ismét több fiatal vállalkozna zenélésre, zenekar alapítására, illetve a továbbiakban vállalnák azt is, hogy bemutatkoznak a közönség előtt. Most bonyhádi indulója volt a tehetségkutatónak, egyébként pedig évek óta az a tendencia, hogy Bajától Debrecenig az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeznek a bandák a paksi megmérettetésre. A szervezőtől azt is megtudtuk, elsőként vették fel a kapcsolatot a Hangszeresek Országos Szövetségével (HANOSZ), fesztiváljuk pedig egyike annak a huszonötnek, amely része az Öröm a zene programnak.

Visszatérve az eredményekre, a közönség díját Soltész Péter kapta az Indeed-ből, ugyanígy ő az Újfalusi Gábor-díj nyertese, a jövő reménysége, kimagasló tehetség. A The Houdinis zenekar előzenekaraként, a Pagony zenekar lemezbemutató koncertjén, illetve a XXIV. Peron tehetségkutatón a Cedar Knoll léphet fel, a XXII. Légrádi Antal Tehetségkutató Fesztiválon pedig a Pablo Chandez.

Az első helyezett fellépési lehetőséget kapott a HANOSZ felajánlásából a 2019-es Budapest Music Expón megrendezésre kerülő „Öröm a Zene” tehetségkutatón, ahol az országos fesztiválok első helyezettjei mérhetik össze tudásukat. Az első helyezettnek egymillió forintos hangszervásárlási utalvány és kétmillió forintos médiacsomag is jár, továbbá rádiós bemutatkozási lehetőség és klipet is készíthet.