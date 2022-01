Kulcsár Edina és Szabó András Csuti közel hat éve találtak egymásra. Két gyermekük született, kisfiuk, Medox 2018 őszén, kislányuk, Nina pedig 2020 tavaszán jött világra. A pár Medox születése után kötött házasságot.

Bár kívülről úgy tűnt, boldogan él a család, ezért is volt meglepő, mikor tavaly ősszel az RTL Klub Nyerő Páros című műsorában kiderült, hogy válságban van a kapcsolatuk. Akkor azt mondták, hogy azért is jelentkeztek a versenyre, hogy visszataláljanak egymáshoz.

Nem sikerült: Szabó András Csuti nem sokkal ezelőtt jelentette be az Instagram-oldalán, hogy nem tudták rendbe hozni a házasságukat.

Nem is tudom hol kezdjem... Egy évig küzdöttünk, de mivel mindkettőnknek más a szeretet nyelve, így elengedtük egymás kezét... Annyira szerettem volna, hogy működjön, ahogyan Edina is, és mindketten meg is tettünk mindent, hogy rendbe hozzuk a házasságunkat, de sajnos nem ment, vége!

– olvasható Csuti bejegyzésében.

Azt is kiemelte, hogy van egy örök közös céljuk, mégpedig az, hogy a gyermekeiknek így is szeretetteljes környezetet teremtsenek, és azt lássák, hogy ezek után is összetartoznak.