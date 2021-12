SZŰZ

Te általában odaadó vagy és figyelsz a környezetedben lévők igényeire. Csütörtökön azonban valahogy önzőbbnek tűnhetsz, mint általában. Azzal semmi baj sincs, ha a saját igényeidre is figyelsz, de a párod is szeretné a támogatásodat. Gondjai vannak most, még ha magától nem is mondja ki...