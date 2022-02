Már nagyon vágyik családra, gyerekre Zimány Linda. A modell erről a Palikék Világa by Manna Három Igazság című műsorában mesélt.

Mindig elképzelek magamban egy tökéletes családképet, hogy van egy társam – nagyon fontos a társ szó –, a férjem, akivel nagyon szeretjük egymást. Egy anyuka vagyok, aki felkel, megcsinálja a reggelit a családnak, a férjem elmegy dolgozni, én elviszem a gyereket az oviba, iskolába, utána elmegyek dolgozni. Majd mondjuk elmegyek a gyerekért– játszott el a gondolattal Zimány Linda.

Amikor megkérdezték tőle, hány gyermeket szeretne, úgy fogalmazott:

Most már így, hogy 36 éves leszek, egy gyereknek is örülnék. De ha jól sikerül – természetesen soha ne mondd, hogy soha –, lehet kettő is.

Limány Linda azt is elmondta, mindig komolyan állt a korábbi párkapcsolataihoz. Felvetették neki: ezek azért nem alakultak a tervei szerint, mert nem volt olyan társ, akivel családot megalapíthattak volna?

Igen, és alapvetően most is az a bajom a randizással – a pszichológusom is mondta – hogy vissza kell picit venni az előre gondolkodásból– vallotta be a Bors cikke szerint.