Éppen ma, az állatok világnapján lép életbe az a rendelkezés, hogy az állattartástól való eltiltás a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába kerül, amelybe az állatvédelmi hatóság is betekinthet. Till Attila nagyon örül ennek a szankciónak és támogatja az állattartással kapcsolatos szigorításokat.

Fontos, hogy az emberek megértsék, hogy az állat nem a rabszolgád, akit megkínozhatsz, megölhetsz

- mondta a Ripostnak a TV2 műsorvezetője.

Kapócs Zsóka szerint csírájában kell elfojtani az állatkínzást és akit a bíróság eltiltott az állattartástól, az megérdemli, hogy nyilvántartsák.

Az a véleményem, hogy aki állatot kínoz, az embert is fog. Többször próbáltam hozzájárulni, szerepet vállalni abban, hogy az elkövetők megfelelő büntetést kapjanak. Köszönet azoknak, akik éjt nappallá téve azon dolgoznak, ezeken a szerencsétlen sorsra jutott állatokon segítsenek

- tette hozzá.

Zalatnay Sarolta úgy értékelte a lépést, hogy sok év küzdelme érett be most. Az énekesnő nemcsak szót emel az állatkínzók ellen, ha kell, de mindennapjai része az is, hogy adományokat gyűjt és juttat el menhelyekre. Nem csoda hát, hogy kitörő örömmel fogadta az állatvédelem szigorítását.

Sokéves küzdelmünk ért most be azzal, hogy végre lista készül majd az állatkínzókról, vagyis nyilvántartásba kerülnek. Fontos lépés ez és nagyon jó, hogy végre lehetőség nyílik arra is, hogy ezeket az embereket eltiltsák az állattartástól. Nekünk, állatvédőknek hatalmas segítség ez jövőbeli munkánkhoz. Hála és köszönet ezért a törvényhozóknak. Végre látjuk a fényt az alagút végén

- mondta a lapnak Zalatnay Cini.

Fotós: Máté Krisztián

Kifejezetten egyetértek, és örülök ezeknek az intézkedéseknek. Ha egy ember képes bántani egy állatot, akkor bármire képes… Végre van erre egy szigorúbb szabályozás, amivel változhat a hozzáállás az állattartásban, és gátat szabhat a védtelen állatok ellen elkövetett súlyos cselekedeteknek. Remélem, tényleg jó irányba fogunk elindulni, és komolyan vesszük az állatok védelmét a mindennapokban is

- mondta Csepregi Éva, akinek a mindennapjait kutyája, Charlie aranyozza be.

Charlie nélkül el sem tudnám képzelni az életemet. Mindenhova jön velem, ahova csak lehet, nagyon jól sikerült összeszoktunk. És hát nem tagadom, el van kényeztetve rendesen

- tette hozzá mosolyogva a Neoton Família énekesnője.

Az állatok napjáról megemlékezett Novák Katalin köztársasági elnök és a kormányfő is. Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt pedig összefoglalta, mi minden történt az állatvédelem területén az utóbbi időben.