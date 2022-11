Arnold Schwarzenegger imádja Budapestet, közösségi oldalán mindig posztol is látogatásairól. Fotóin gyakran feltűnik egy izmos férfi, sokan azt gondolták, a testőre. De, mint kiderült, szó sincs erről, a Terminátor egyik legjobb barátjáról, Szedlacskó Ádámról van szó. A Flex Gym tulajdonosa még 2015-ben ismerkedett meg a világsztárral egy testépítő szemináriumon.

Vállalta, hogy a sofőrje lesz, németül kezdtek beszélgetni. Akkor abban maradtak, ha Budapestre jön Arnold az új Terminátor forgatására, újra találkoztak - írja a Bors.

Fotós: Facebook/Flex Gym

A hollywoodi legenda betartotta ígéretét, és a forgatás szüneteiben szinte minden idejüket együtt töltötték, akkor kötöttek barátságot.

A magyar vállalkozót a testépítésen kívül a sakkozás iránti szenvedély köti össze, minden nap több játszmát lejátszanak, ha nem személyesen, akkor Face Time-on. Persze edzeni is szoktak együtt, hol a Flex Gym-ben, hol Arnold Venice Beach-i termében.

Fotós: Facebook/Flex Gym

Ádám egyébként nemrég érkezett haza barátja amerikai birtokáról, megmutatta mivel töltötték az időt.

A magyar testépítő budapesti konditermében ahol több hollywoodi relikvia is helyt kapott, olyan világsztárok is is edzettek már, mint Dwayne Johnson, Jamie Foxx, vagy a The Witcher sztárja, Henry Cavill.